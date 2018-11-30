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После Томоса изменений в церковном календаре не будет

После Томоса изменений в церковном календаре не будет
15:14 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В УПЦ КП заявили, что изменений церковного календаря из юлианского в григорианский не будет.

Получения Томоса Украиной не предусматривает изменений церковного календаря из юлианского в григорианский, также перенесений традиционных праздников не будет. Об этом рассказал руководитель информационного отдела УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

"Вопрос календаря никоим образом не рассматривается в контексте Томоса. Никаких изменений календаря не будет. Это вопрос, который нуждается в отдельном решении, и это решение будет принимать сама церковь", - заявил он.

Зоря отметил, что пока вопрос о переходе на григорианский календарь не актуален, поскольку нет единого мнения. В то же время, он допускает возможность перехода, если будет потребность в этом.

"Есть сторонники нового календаря, и есть противники. И поэтому мы не можем допустить, чтобы церковь поделилась еще и в вопросе календаря", - отметил он.

В УПЦ КП опровергли информацию, появившуюся в СМИ РФ о церковных календарях

Евстратий обращает внимание, что российская сторона распространила фейки о перенесении православных праздников, в частности, Рождества, их цель - посеять недоверие и вражду.

Ранее сообщалось, УПЦ пользуется традиционным юлианским календарем, причем западные христиане придерживаются григорианского. Однако 25 декабря - день празднования Рождества католической церковью - в Украине объявлен выходным.

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УПЦ, Календарь, УПЦ КП, Томос, Новая Церковь.
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