Минздрав: Украина обеспечена вакцинами от столбняка

Новости Украины: В Минздраве уверяют, что Украина полностью обеспечена вакцинами.

В Украине есть в достаточном количестве столбняковые антитоксины и противостолбнячные иммуноглобулины. Об этом сообщает Минздрав.

"По состоянию на 1 ноября 2018 года по отчетам, предоставленным из регионов, в Украине имеются 64 732 дозы столбнякового антитоксина и 30 060 доз противостолбнячного иммуноглобулина. Препараты в достаточном количестве есть во всех областях", - отметили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что столбняк - тяжелая инфекционная болезнь, которая может привести к летальному исходу.

"С начала года в Украине зарегистрировано 17 случаев столбняка: заболели 5 детей и 12 взрослых. Столбняк не передается от человека к человеку - только через попадание грязи в раны или через укусы животных. Обработка раны антисептиком не может обезвредить бактерию. Столбняк будет поражать нервную систему и проявляется сильными судорогами, а смертность от него достигает 70%, а при отсутствии медицинской помощи вероятность смерти от столбняка почти стопроцентная. Единственный способ предотвратить столбняк - вакцинация", - отметили в Минздраве.

Там подчеркнули, что при первых симптомах столбняка пациентам надо немедленно обращаться к врачу.

"Против столбняка используется антитоксин столбняковый и противостолбнячный иммуноглобулин. Какой препарат вводить и сколько - зависит от состояния больного и времени, сколько прошло с момента заражения", - отметили в Минздраве.

Столбняк - это острое инфекционное заболевание, которое передается при контакте со спорами бактерий Clostridium tetani, которые живут в почве и кишечном тракте животных. Столбняк может возникнуть после любых травм, при которых повреждаются кожа и слизистые оболочки, поскольку в рану могут попасть споры возбудителя. Столбняком можно инфицироваться: при попадании грязи в рану или порез, в результате укусов животных; в результате травмирования острыми предметами, обломками древесины.

Симптомы столбняка: спазмы мышц лица, в частности - сжатие челюстей, "выпучивание" глаз; мускульные спазмы - часто в желудке; судороги мышц спины, болезненное напряжение во всем теле; проблемы с глотанием, неконтролированное (непроизвольное) сокращение мускулатуры голосовых связь (ларингоспазм), осложнение дыхания; головная боль; лихорадка и избыточное потовыделение; изменение артериального давления и ускоренное сердцебиение; ломкость костей. Симптомы могут проявиться с 3 по 21 день после заражения. В результате столбняка может возникнуть закупорка главной или одной из мелких ветвей легочной артерии сгустком крови, который попал из других частей тела через кровообращение (эмболия легочной артерии), пневмония, легочная инфекция. Даже если человек переболел естественным путем - вакцинироваться надо обязательно. Иммунитет после заболевания быстро проходит, и есть вероятность повторного заражения