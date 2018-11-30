Скачать
Пятница, 30.11.2018
Россия перебросила к оккупированному Севастополю самолеты и военную технику
Россия перебросила к оккупированному Севастополю самолеты и военную технику
МИД: Трибунал по морскому праву имеет полное право заслушать дело Украины
МИД: Трибунал по морскому праву имеет полное право заслушать дело Украины
Гвоздик - Стивенсон: результаты взвешивания перед чемпионским боем
Гвоздик - Стивенсон: результаты взвешивания перед чемпионским боем
Золотой глобус 2019: как изменится дизайн статуэтки
Золотой глобус 2019: как изменится дизайн статуэтки

Порошенко рассказал о дате Объединительного собора

Порошенко рассказал о дате Объединительного собора
22:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Глава государства напомнил, что дату этого Собора объявит Вселенский патриарх, но допустил, что он состоится вскоре.

Президент Петр Порошенко допускает, что Объединительный собор, на котором изберут предстоятеля автокефальной православной церкви Украины, состоится в ближайшее время.

Об этом он заявил на Хмельнитчине в рамках участия в заседании Регионального совета развития области, сообщает пресс-служба главы государства.

"Могу сказать, что он будет в середине декабря, а может, и в первой половине декабря. Участники Собора изберут предстоятеля независимой автокефальной поместной православной, и главное - украинской церкви", - сказал Порошенко и подчеркнул, что предстоятелю церкви будет вручен Томос – "грамоту о нашей духовной независимости".

Президент выразил надежду, что украинские иерархи православных церквей "хорошо осознают ответственность, которая лежит на них" накануне Объединительного собора украинского православия.

Как сообщалось ранее, 17 апреля Президент Украины впервые заявил об официальной просьбе к Вселенскому патриарху относительно предоставления автокефалии. Решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине было принято Синодом Вселенского патриархата 11 октября этого года. Российская православная церковь и главы Украинской православной церкви Московского патриархата отказались признавать решение Вселенского патриархата и оказывали сопротивление процесса.

Впрочем, 3 ноября Президент Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом

Синод Вселенского патриархата на трехдневном заседании, которое завершилось 29 ноября, принял проект конституционного устава Украинской церкви. В то же время дата проведения Объединительного собора не называлась.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, Объединительный Собор, Томос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2018: все знаки Зодиака
02 Питание для похудения: что, как и когда есть, чтобы похудеть
03 Известный украинский танцор получил гражданство РФ и похвастался паспортом
04 Украина запретила въезд мужчинам из России возрастом от 16 до 60 лет
05 Xiaomi тестирует новую операционную систему для смартфонов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Информация по местным бюджетам Украины появилась в сети
Информация по местным бюджетам появилась в сети
Погода на выходные: синоптики обещают снижение мороза и снег
В Украине на выходных потеплеет
Минздрав: Украина обеспечена вакцинами от столбняка
Минздрав: Украина обеспечена вакцинами от столбняка
Диетологи подсказали, какие продукты вредно есть натощак
Диетологи подсказали, какие продукты вредно есть натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь