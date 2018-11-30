Порошенко рассказал о дате Объединительного собора

Новости Украины: Глава государства напомнил, что дату этого Собора объявит Вселенский патриарх, но допустил, что он состоится вскоре.

Президент Петр Порошенко допускает, что Объединительный собор, на котором изберут предстоятеля автокефальной православной церкви Украины, состоится в ближайшее время.

Об этом он заявил на Хмельнитчине в рамках участия в заседании Регионального совета развития области, сообщает пресс-служба главы государства.

"Могу сказать, что он будет в середине декабря, а может, и в первой половине декабря. Участники Собора изберут предстоятеля независимой автокефальной поместной православной, и главное - украинской церкви", - сказал Порошенко и подчеркнул, что предстоятелю церкви будет вручен Томос – "грамоту о нашей духовной независимости".

Президент выразил надежду, что украинские иерархи православных церквей "хорошо осознают ответственность, которая лежит на них" накануне Объединительного собора украинского православия.

Как сообщалось ранее, 17 апреля Президент Украины впервые заявил об официальной просьбе к Вселенскому патриарху относительно предоставления автокефалии. Решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине было принято Синодом Вселенского патриархата 11 октября этого года. Российская православная церковь и главы Украинской православной церкви Московского патриархата отказались признавать решение Вселенского патриархата и оказывали сопротивление процесса.

Впрочем, 3 ноября Президент Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом

Синод Вселенского патриархата на трехдневном заседании, которое завершилось 29 ноября, принял проект конституционного устава Украинской церкви. В то же время дата проведения Объединительного собора не называлась.