Скачать
Пятница, 30.11.2018
Россия перебросила к оккупированному Севастополю самолеты и военную технику
Россия перебросила к оккупированному Севастополю самолеты и военную технику
МИД: Трибунал по морскому праву имеет полное право заслушать дело Украины
МИД: Трибунал по морскому праву имеет полное право заслушать дело Украины
Гвоздик - Стивенсон: результаты взвешивания перед чемпионским боем
Гвоздик - Стивенсон: результаты взвешивания перед чемпионским боем
Золотой глобус 2019: как изменится дизайн статуэтки
Золотой глобус 2019: как изменится дизайн статуэтки

НАПК начало проверку деклараций мэра Черноморска и 17 судей

НАПК начало проверку деклараций мэра Черноморска и 17 судей
23:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: НАПК начало проверку деклараций мэра Черноморска, государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины и 17 судей.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приняло решение о начале полной проверки деклараций городского головы Черноморска (Одесская обл.), государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и 17 судей.

Как сообщается на сайте НАПК в пятницу, будут осуществлены полные проверки деклараций председателя Черноморского городского совета Валерия Хмельнюка за 2015, 2016 и 2017 (исправленной) годы, государственного уполномоченного АМКУ Агии Загребельской за 2015 (исправленной), 2016 и 2017 годы.

Нацагентство также проверит деклараций 17 судей из разных областей.

Кроме того, на заседании НАПК были утверждены результаты проверок деклараций 13-ти субъектов декларирования

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Антимонопольный комитет Украины, Новости Украины, Декларации, НАПК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2018: все знаки Зодиака
02 Питание для похудения: что, как и когда есть, чтобы похудеть
03 Известный украинский танцор получил гражданство РФ и похвастался паспортом
04 Украина запретила въезд мужчинам из России возрастом от 16 до 60 лет
05 Xiaomi тестирует новую операционную систему для смартфонов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Информация по местным бюджетам Украины появилась в сети
Информация по местным бюджетам появилась в сети
Погода на выходные: синоптики обещают снижение мороза и снег
В Украине на выходных потеплеет
Минздрав: Украина обеспечена вакцинами от столбняка
Минздрав: Украина обеспечена вакцинами от столбняка
Диетологи подсказали, какие продукты вредно есть натощак
Диетологи подсказали, какие продукты вредно есть натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь