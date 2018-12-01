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Очередной штат США признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом

Очередной штат США признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом
00:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Официально штат Род-Айленд признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Американский штат Род-Айленд признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

“Официально штат Род-Айленд признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа”, - говорится в сообщении.

Таким образом, как отметили в посольстве, благодаря совместным усилиям украинских дипломатов в США и украинской общины на сегодня уже более двух десятков американских штатов четко заявили о своей позиции относительно действий Советского Союза в начале ХХ века в Украине: "Голодомор - это акт геноцида".

20 ноября, в частности американский штат Северная Каролина официально признал Голодомор в Украине геноцидом украинского народа, 21 ноября - штат Коннектикут.

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Украина, США, Голодомор, Геноцид, Общество, Политика.
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