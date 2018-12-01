Будущие офицеры ВМС Украины поддержали пленных в РФ моряков (Видео)

Будущие офицеры ВМС - курсанты Института Военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия" обнародовали видеообращение в поддержку военных моряков, захваченных РФ и переправленных из Крыма в Москву. "Мы, курсанты и военнослужащие Института Военно-морских сил, всем сердцем поддерживаем вас и ни на мгновение не забываем ваш героический поступок. Мы гордимся вашим мужеством и выдержкой в крайне сложной ситуации. Уверены в вашей силе и преданности украинскому народу и его Вооруженным силам", - говорят будущие мореплаватели. Курсанты, которые обучаются в учебном заведении, выпускниками которого являются члены команд бронекатеров и рейдового буксира, отметили в обращении: "Мы - все вместе. Правда - за нами, а значит и победа".