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Суббота, 01.12.2018

Будущие офицеры ВМС Украины поддержали пленных в РФ моряков (Видео)

Будущие офицеры ВМС - курсанты Института Военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия" обнародовали видеообращение в поддержку военных моряков, захваченных РФ и переправленных из Крыма в Москву. "Мы, курсанты и военнослужащие Института Военно-морских сил, всем сердцем поддерживаем вас и ни на мгновение не забываем ваш героический поступок. Мы гордимся вашим мужеством и выдержкой в крайне сложной ситуации. Уверены в вашей силе и преданности украинскому народу и его Вооруженным силам", - говорят будущие мореплаватели. Курсанты, которые обучаются в учебном заведении, выпускниками которого являются члены команд бронекатеров и рейдового буксира, отметили в обращении: "Мы - все вместе. Правда - за нами, а значит и победа".
Фото: Facebook
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Крым, РФ, ВМС Украины, Курсанты, Пленные моряки.
07:59 Сегодня Телеграф
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