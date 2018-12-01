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Рождественский пост 2018: кому нельзя ограничивать себя в еде
Рождественский пост 2018: кому нельзя ограничивать себя в еде

Рождественский пост 2018: кому нельзя ограничивать себя в еде

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Рождественский пост 2018: кому нельзя ограничивать себя в еде
08:22 Сегодня Телеграф

Новости Украины: 28 ноября начался Рождественский пост, который продлится до Рождества Христова.

Важно помнить, что главная задача Рождественского поста – очистить себя духовно.

Рождественский пост 2018: календарь питания по дням
Рождественский пост 2018: календарь питания по дням Читать полностью

Главное в это время не ссориться с родными и близкими, избавить себя от греховных помыслов и страстей. Провести пост в молитве намного важней, чем воздержание от скоромной пищи.

По словам священников, больным людям разрешено поститься в той мере, в которой им разрешает врач. Кроме этого, ослабить ограничения в еде можно людям в преклонный возраст, а также тем, кто занимается тяжелым физическим трудом, пребывает в дороге. Как правило, от поста освобождаются беременные женщины и маленькие дети.

Какие продукты нельзя есть в Рождественский пост:

Как правильно выйти из Рождественского поста
Как правильно выйти из Рождественского поста Читать полностью

  • мясо;
  • яйца;
  • молоко;
  • сыр;
  • сливочное масло;
  • рыба и вино (в понедельник, среду и пятницу).

В пост алкогольные напитки лучше всего не употребляют вообще. Хотя в выходные и праздничные дни разрешается выпить немного вина.

Что можно есть в Рождественский пост:

Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждому
Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждому Читать полностью

  • овощи (картофель, свеклу, морковь, капусту, бобовые, лук);
  • фрукты (яблоки, груши, бананы, апельсины, мандарины, манго, папайя, ананас);
  • ягоды (виноград, хурма);
  • грибы;
  • каши (рис, гречку, овсянку и т.п.);
  • хлеб (сухари);
  • зелень;
  • орехи (в том числе семечки);
  • мед;

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В субботу, воскресение, вторник и четверг можно есть рыбу, морепродукты, масло и даже вино.

Во время поста можно употреблять сырые, вареные, тушеные, запеченные, соленые блюда. Также разрешено делать салаты, есть соленья и консервированные овощи и фрукты, супы, запеканки, рагу, пироги, вареники. Не запрещено пить соки, морсы, кисели и чай.

Однако помните, что со 2 по 5 января 2018 года пост усиливается и нельзя употреблять даже рыбу. А в канун Рождества (6-го января) нельзя вкушать пищу до появления первой звезды на небе.

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