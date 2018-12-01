Военные ООС провели учения по ликвидации БПЛА (Видео)

Новости Украины: Украинские военные провели учения по обнаружению и ликвидации вражеских беспилотников.

Силы ООС на Донбассе провели тренировку по уничтожению вражеских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Вчера, 30 ноября, по приказу Главного командующего Сергея Наева была проверена готовность дежурных сил и средств массовой авиации Объединенных сил по выполнению задач по обнаружению и уничтожению бесплиотных летательных аппаратов противника.

Отработан поиск БПЛА и их условное уничтожение экипажами ударных вертолетов по наводке с земли. Задача в итоге была успешно выполнена.