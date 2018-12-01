Скачать
Суббота, 01.12.2018
Геращенко: Блокировка Азова - это попытка РФ уничтожить часть экономики Украины
Геращенко: Блокировка Азова - это попытка РФ уничтожить часть экономики Украины
Поезд-экспресс в Борисполь сломался на второй день работы
Поезд-экспресс в Борисполь сломался на второй день работы
Гвоздик - Стивенсон: прогноз букмекеров на чемпионский бой
Гвоздик - Стивенсон: прогноз на бой
Первый день зимы: красивые поздравления в стихах с 1 декабря, веселые открытки
Первый день зимы: красивые поздравления в стихах с 1 декабря, веселые открытки

Новый год 2019: в чем встречать и отмечать год Желтой Земляной Свиньи

Смотрите фото (5)
Новый год 2019: в чем встречать и отмечать год Желтой Земляной Свиньи
13:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Стало известно, как встретить Желтую Свинку, чтобы она расщедрилась, и подарила нам счастье, здоровье, и, конечно, материальные блага.

Естественно, Свинья оценит наряды Желтого цвета, но это не значит, что все люди дружно побегут в магазины и начнут скупать золотистые платья, и ярко-желтые рубашки. Учтем, что стихия у Хрюшки Земляная, и попробуем подобрать гардероб.

Новый год 2019: лучшие примеры, как украсить свой дом к празднику

Оранжевый верх и синий низ, коричневая блузка и ярко-зеленая юбка, белая рубашка и красные брюки – ограничений нет ни для мужчин, ни для женщин, главное, не переборщить с украшениями, и не пытаться перещеголять новогоднюю елочку.

Новый год 2019: идеи стильных причесок для праздника

Идеальным вариантом для представительниц слабого пола станут стильные платья из шелка. Точеные фигурки можно обтянуть, а вот для дам с пышными формами у Свиньи подготовлен сюрприз – свободные и летящие наряды скроют так называемые недостатки, и придадут фигуре легкость, воздушность и таинственность.

Новый год 2019: как украсить праздничную елку в год свиньи

Строгие костюмы и элегантные платья лучше оставить в шкафу – главное, чтобы наряд был праздничным, ярким и удобным. Украшения желательно выбирать с учетом своей стихии, к примеру, воздушным и водным ребятам пригодятся изделия из серебра и янтаря, а вот земляные и огненные знаки могут удивить Свинью золотыми кулонами, или подвесками с жемчугом, или изумрудом.

Год Желтой Земляной Свиньи 2019: что можно и нельзя ставить на новогодний стол

Что подарить на Новый год 2019: совет астролога и нумеролога

Прическа может быть любой, Желтая Хрюшка оценит и беззаботный хвостик, и классическую косу, и короткую рваную стрижку, и длинные кудрявые локоны. Для полноты образа можно обрызгать волосы блестящим лаком, или украсить прядки золотым дождиком, или желтой мишурой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Праздник, Новогодняя ночь, 31 декабря, Новый год 2019, новый 2019 год, Год Свиньи, год Желтой Земляной Свиньи, в чем встречать новый год 2019, наряд на новый год 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: декабрь
02 Назван лучший фрукт для снижения артериального давления
03 Праздничные выходные: сколько украинцы будут отдыхать в декабре
04 Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным на саммите G20
05 Гвоздик - Стивенсон: где и когда смотреть чемпионский бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В этот день 27 лет назад в Украине произошло историческое событие
27 лет Всеукраинскому референдуму о независимости
Умер экс-президент США Джордж Буш-старший: биография и реакция политиков
Биография Джорджа Буша-старшего
Праздничные выходные: сколько украинцы будут отдыхать в декабре
Украинцы будут отдыхать треть месяца
Новый год 2019: в чем встречать и отмечать год Желтой Земляной Свиньи
Новый год 2019: в чем встречать и отмечать год Желтой Земляной Свиньи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь