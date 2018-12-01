Новый год 2019: в чем встречать и отмечать год Желтой Земляной Свиньи

Новости Украины: Стало известно, как встретить Желтую Свинку, чтобы она расщедрилась, и подарила нам счастье, здоровье, и, конечно, материальные блага.

Естественно, Свинья оценит наряды Желтого цвета, но это не значит, что все люди дружно побегут в магазины и начнут скупать золотистые платья, и ярко-желтые рубашки. Учтем, что стихия у Хрюшки Земляная, и попробуем подобрать гардероб.

Оранжевый верх и синий низ, коричневая блузка и ярко-зеленая юбка, белая рубашка и красные брюки – ограничений нет ни для мужчин, ни для женщин, главное, не переборщить с украшениями, и не пытаться перещеголять новогоднюю елочку.

Идеальным вариантом для представительниц слабого пола станут стильные платья из шелка. Точеные фигурки можно обтянуть, а вот для дам с пышными формами у Свиньи подготовлен сюрприз – свободные и летящие наряды скроют так называемые недостатки, и придадут фигуре легкость, воздушность и таинственность.

Строгие костюмы и элегантные платья лучше оставить в шкафу – главное, чтобы наряд был праздничным, ярким и удобным. Украшения желательно выбирать с учетом своей стихии, к примеру, воздушным и водным ребятам пригодятся изделия из серебра и янтаря, а вот земляные и огненные знаки могут удивить Свинью золотыми кулонами, или подвесками с жемчугом, или изумрудом.

Прическа может быть любой, Желтая Хрюшка оценит и беззаботный хвостик, и классическую косу, и короткую рваную стрижку, и длинные кудрявые локоны. Для полноты образа можно обрызгать волосы блестящим лаком, или украсить прядки золотым дождиком, или желтой мишурой.