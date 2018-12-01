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Около 2 миллионов украинцев работают на польскую экономику

Около 2 миллионов украинцев работают на польскую экономику
13:13 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Яцек Чапутович, ссылаясь на собственные источники, рассказал о количестве работающих и учащихся украинцев в Польше.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович на заседании украинско-польского форума в Киеве назвал количество украинцев, работающих и учащихся в Польше. Яцек Чапутович убежден, что почти 2 миллиона украинцев работают на экономику его страны. Об этом сообщает корреспондент.

"Согласно разным оценкам, в Польше находятся уже почти 2 млн украинцев, которые работают у нас в ключевых сферах экономики: строительстве, сельском хозяйстве, услугах. Мы ценим их усилия и взнос в развитие нашего государства", - сказал он на заседании украинско-польского форума партнерства в субботу в Киеве.

Кроме этого, польский министр отметил, что около 40 тысяч студентов из Украины обучаются в польских вузах.

Министр иностранных дел Польши подытожил, что в 2017 году украинцы получили 1,2 миллиона виз от польских консулов.

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Киев, Украина, Польша, МИД Польши, Яцек Чапутович.
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