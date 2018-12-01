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Минобороны анонсировало масштабные сборы резервистов и военнообязанных

Минобороны анонсировало масштабные сборы резервистов и военнообязанных
14:42 Сегодня Телеграф Минобороны Фото: МОУ

Новости Украины: С 3-го декабря Минобороны начнет цикл масштабных мероприятий с участием резервистов и военнообязанных.

Введение правового режима военного положения, в том числе предполагает уточнение задач Вооруженных Сил Украины и Сил территориальной обороны.

Одной из составляющих подготовки ВСУ к отражению вооруженной агрессии является подготовка людских резервов.

С этой целью, с 3 декабря начинается цикл масштабных мероприятий с резервистами и военнообязанными, сообщает Минобороны.

В частности, будут проведены собрания, как в составе бригад (до 15 суток), так и в составе учебных центров (до 20 суток). Таким образом предполагается, что все сборы будут завершены до начала новогодних праздников.

В то же время, меры мобилизации будут проводиться только в случае открытой агрессии, но в таком случае в Вооруженные Силы Украины будут призываться не только те лица, которые находятся на сборах, но и все резервисты и военнообязанные, которые приписаны к комплектованию Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, как и предусмотрено Стратегическим замыслом применения Вооруженных Сил Украины, сейчас в определенных областях Украины продолжаются организационные мероприятия создания территориальной обороны и неприкосновенных запасов.

В областях в которых введено военное положение предусматривается проведение массовых собраний с военнообязанными территориальной обороны продолжительностью до 10 суток, во время которых будут проведены работы по достижению слаженности бригад и батальонов ТО, с целью подготовки к защите своих областей.

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Минобороны, ВСУ, Военно-полевые сборы, Силы территориальной обороны.
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