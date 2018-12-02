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Полозов сообщил, когда адвокаты и консулы смогут попасть в "Лефортово" к морякам

Полозов сообщил, когда адвокаты и консулы смогут попасть в &quot;Лефортово&quot; к морякам
00:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Раньше понедельника, никто из адвокатов и консулов попасть в "Лефортово" к морякам не сможет.

Адвокатам и украинским консулам пока не удается посетить военнопленных моряков, которые находятся в СИЗО "Лефортово" в Москве. Об этом "5 каналу" сообщил адвокат Николай Полозов, являющийся защитником капитана катера "Бердянск" Дениса Гриценко.

"Российские власти дали информацию украинской стороне о том, где находятся моряки, вечером в пятницу, когда СИЗО были закрыты. Суббота, воскресенье - СИЗО также закрыты. Ранее, чем в понедельник, ни консулы, ни кто-то из адвокатов попасть туда не смогут. Там усиленный проход для адвокатов, необходимо получать разрешение следователя, а это может затянуть процесс и на день, и на два, и на неделю. В зависимости от желания следователя давать разрешение", - сказал Полозов.

Напомним, всех захваченных украинских моряков доставили в Москву. 21 моряк находится в СИЗО "Лефортово", трое раненых - в больнице "Матросской тишины". По данным их защитников, военнопленные в настоящее время в карантинных одиночных камерах. Это комнаты полтора на два метра, там ничего нет, кроме стола, скамьи и железной кровати. Военную форму украинцев забрали, выдали тюремную одежду.

Адвокаты украинских моряков уже подали апелляцию в так называемый Верховный суд аннексированного Крыма относительно незаконного ареста их подзащитных.

Моряки захваченных катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" в полном составе арестованы на 2 месяца так называемыми судами аннексированного Крыма. Россия обвиняет украинских военнослужащих в нарушении территориальных вод и игнорировании предупреждений пограничной службы ФСБ. В Украине настаивают, что украинских моряков должны признать военнопленными.

Пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Российские спецназначенцы обстреляли и захватили три украинских корабля и 24 моряков.

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Моряки, Николай Полозов, Лефортово.
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