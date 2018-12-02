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Макрон и Трюдо призвали РФ освободить пленных украинских моряков

Макрон и Трюдо призвали РФ освободить пленных украинских моряков
04:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Так же Джастин Трюдо и Эммануэль Макрон говорили об экономическом сотрудничестве между Канадой и Францией.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию освободить задержанных украинских моряков. Об этом по результатам их встречи на полях саммита G20 рассказали в офисе премьер-министра Канады.

“Премьер-министр Трюдо и президент Макрон согласились, что Россия должна ослабить свою агрессию против Украины и освободить три украинских судна и их команду, захваченную 25 ноября”, - заявили в Трюдо. Два лидера также обсудили убийство журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

“Премьер-министр обратил внимание на санкции, введенные Канадой против 17 саудитов, причастных к убийству”, - отметили в офисе главы правительства Канады.

Кроме этого во время беседы речь шла о вопросах экономического сотрудничества между Канадой и Францией, в частности роли Всеобъемлющей экономической и торговой сделки в создании рабочих мест и возможностей для канадцев и европейцев.

“Двое лидеров обсудили переход президентства в G7 от Канады до Франции следующего года, и то, как продолжить работу Большой семерки в таких важных вопросах, как: продвижение гендерного равенства и увеличения роли женщин, а также уменьшение загрязнения океанов пластиком”, - подытожили в Трюдо.

Как сообщалось, в пятницу, 30 ноября, министры иностранных дел стран Большой семерки выступили с совместным заявлением, в котором осудили российскую морскую агрессию против Украины, призвали разблокировать Керченский пролив и освободить захваченных украинских моряков.

Пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей во время планового перехода из порта Одесса в порт Мариуполь. Спецназовцы России обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряка, которые находились на борту суден.

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РФ, Украинские моряки, Джастин Трюдо, Эммануэль Макрон.
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