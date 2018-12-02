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Силуанов подтвердил осложнения отношений РФ со Штатами

Силуанов подтвердил осложнения отношений РФ со Штатами
08:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Взаимоотношения между РФ и США осложнилось событиями в Черном море.

Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов на полях саммита "большой двадцатки" подтвердил, что инцидент в Керченском проливе негативно сказался на российско-американских отношениях.

"Вопросы взаимоотношений между нашей страной и США осложнилось событиями в Черном море", - сказал Силуанов. Он добавил, что этой теме во многом были посвящены переговоры российского президента с лидерами других стран.

Как сообщалось, в Аргентине проходит саммит G20. Саммиты при участии 20 наиболее развитых стран мира проходят для обсуждения актуальных глобальных вопросов регулярно с 2008 года. На нынешнем саммите американский президент Дональд Трамп отказался встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным из-за событий в Азовском море.

Пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей во время их планового перехода из порта Одесса в порт Мариуполь. Российские спецназовцы обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряка.

Верховная Рада Украины 26 ноября приняла закон, которым утвердила указ Президента Украины о введении военного положения на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России.

В районе Керченского пролива, проход которой заблокировала Россия, сейчас скопилось более 400 украинских и иностранных судов.

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Черное море, РФ, Антон Силуанов, Штаты, Отношения между РФ и Штатов.
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