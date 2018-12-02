В Минобороны напомнили дату сборов резервистов и военнообязанных

Новости Украины: В Минобороны сообщили, что с 3 декабря ВСУ начинает цикл масштабных мероприятий по сборам с резервистами и военнообязанными.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что с понедельника, 3 декабря, в ВСУ начинается цикл масштабных мероприятий по сборам с резервистами и военнообязанными.

В сообщении указано, что будут проведены сборы, как в составе бригад (до 15 суток), так и в составе учебных центров (до 20 суток). По прогнозам, все мероприятия по сборам будут завершены до начала новогодних праздников.

В Минобороны заверили, что меры мобилизации будут проводиться только в случае открытой агрессии. В таком случае в Вооруженные Силы Украины будут призываться не только те лица, которые находятся на сборах, но и все резервисты и военнообязанные, которые приписаны к комплектованию Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, в областях, в которых введено военное положение, предусмотрено проведение массовых сборов с военнообязанными территориальной обороны продолжительностью до 10 суток, при которых "будет проведено боевое слаживание бригад и батальонов территориальной обороны, с целью подготовки к защите своих областей.