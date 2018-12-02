В США украинцы провели акцию в поддержку пленных украинских моряков (Видео)

В Сан-Франциско представители украинской диаспоры 1 декабря провели акцию в поддержку моряков Военно-морских сил ВСУ, которые были взяты в плен 25 ноября Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Керченском проливе. Об этом говорится в сообщении в группе "Повернись живим" на странице в Facebook. "24 представителя украинской диаспоры на одном из главных пирсов Сан-Франциско в снаряжении моряков выстроились возле военного корабля. Участники акции были закованы в цепи. Они - украинцы. И они требовали освобождения Россией наших моряков с буксира "Яны Капу" и с катеров "Бердянск" и "Никополь". 24 непростая цифра - именно стольких моряков незаконно пленили российские спецслужбы", - говорится в сообщении.