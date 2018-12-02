Желтая Земляная Свинья: все, что нужно знать о символе Нового года 2019

Новости Украины: Желтая Земляная Свинья устроит настоящую детскую сказку – с добрыми колдунами и заботливыми феями.

2019 год пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи. Вступит в свои права она 5 февраля 2019 года и обещает немало интересных событий, каких - узнаете из нашего прогноза.

Символ 2019 года - Желтая Земляная Свинья

К Свинье как символу года отношение всегда немного настороженное и противоречивое. Так же, как и отношение к самому животному в различных религиях и культурах. Например, в исламе и иудаизме свинья считается "нечистой", и употреблять ее мясо все равно что оскорбить Всевышнего. А в Греции свинья - почитаемое животное, ибо, согласно легенде, маленького Зевса выкормила своим молоком именно она. В Древнем Египте свинья олицетворяла великую богиню неба Нут, а индийцы испокон веков верят, что свинья - это женское проявление третьего воплощения Вишну, источник жизни и плодородия.

На Востоке Свинье - символу 2019 года - приписываются такие качества, как преданность и честность, открытость и искренность, щедрость и оптимизм. Свинья милосердна, она никогда не оставит в беде и всегда придет на помощь. Чтобы не разозлить хозяйку года, в 2019 году не будьте хитрыми и лицемерными: ничего хорошего из этого не выйдет. Не жалует Свинья и тех, кто постоянно жалуется и хмурится, проявляет недовольство жизнью и окружающими. Этим людям уготованы испытания, которые научат ценить то, что у них есть. Не стоит в 2019 году отказывать тем, кто обратится к вам за помощью. Посодействуйте по мере своих возможностей, но помогайте бескорыстно, и тогда к вам самим в трудную минуту придут на выручку хорошие люди.

Свинья, считают на Востоке, наивна, недальновидна, ленива и чрезмерно привязана к материальному миру. Будьте начеку: в 2019 году вас могут попытаться обмануть - не стоит быть слишком доверчивыми. Свинья то и дело станет искушать вас поддаться низменным желаниям и слабостям. Например, тот, кто активно обучался и повышал свой профессиональный уровень, решит, что и так много знает - больше стараться не нужно. Спортсмен начнет избегать сложных тренировок, болеющий - игнорировать рекомендации врача и т.п. Важно помнить: в год Желтой Свиньи нельзя сдавать позиции, расхолаживаться и останавливаться в движении, лениться и искать одних развлечений. Иначе этот год окажется очень тяжелым - есть риск потерять все то, что нарабатывалось годами.

Что нас ждет в 2019 году Желтой Свиньи

Желтая Свинья соответствует стихии Земля с характерными для нее миролюбием и стремлением к стабильности. Ждать каких-либо резких изменений в мировом социально-политическом устройстве в 2019 году не стоит. К тому же Уран, планета, ответственная за перевороты и бунты, на протяжение года будет находится в уравновешенном, стабильном, постоянном знаке Тельца. А значит, большинство стран сохранят имеющуюся власть, лидеров и форму правления.

Свинья - существо неконфликтное, но вряд ли ее можно назвать миротворцем. Она пассивна и узко мыслит - не стоит ждать от нее инициатив в налаживании отношений. Вот и на межгосударственном уровне степень конфликтности будет оставаться на том же уровне. Уже имеющиеся противоречия сохранятся, а новые не возникнут (по крайней мере, серьезные). В 2019 году мир обойдется без военных вспышек, а основным рычагом давления станут экономика и природные ископаемые, в частности нефть и газ.

Кстати, в большинстве стран, где имеются залежи ценных ископаемых, активнее станет развиваться добывающая промышленность, в связи с чем немного снизятся цены на топливо. Год будет также отмечен заметным прогрессом в области сельского хозяйства.

Позитивные перемены затронут и мировую банковскую систему. Будут проведены реформы, улучшающие качество оказания банковских услуг. Можно будет выгодно открыть счет. Однако для финансовых рисков год не подходит. Кредиты лучше не брать, поскольку отдавать будет очень сложно.

Семья, дом, деньги в год Свиньи 2019

Желтая Земляная Свинья покровительствует фермерству, сельскому хозяйству и любым видам деятельности, связанным с землей. Урожай в 2019 году будет собран хороший, изобилием продуктов порадуют продовольственные магазины и рынки.

Свинья традиционно благосклонна к семье. Она любит, когда в доме много детей. Для рождения первенца (или еще одного ребенка) 2019 год - отличное время! Тем, кто не еще свил своего гнезда, год Свиньи подарит долгожданную встречу с "тем самым" ("той самой"). Заключившие брак в этот период будут жить в гармонии и достатке. Благоприятно в год Желтой Свиньи начинать строительство жилья и заниматься его ремонтом и обустройством.

Представители финансово-экономических сфер в 2019 году будут меньше, чем обычно, подвержены различным рискам. Можно выгодно инвестировать средства или делать накопления. Свинья - животное запасливое (неслучайно чаще всего копилки делают именно в виде свиньи!). А вот оформлять кредиты и брать в долг в 2019 году не стоит: они могут лечь на плечи непосильным бременем.

Постарайтесь больше времени проводить на природе, с родными и близкими. Это могут быть пикник в лесу или на берегу реки, ужин в беседке загородного дома или летнем кафе. Свинья очень сближает родственников, особенно за совместной трапезой. Обязательно возьмите это на заметку, если сейчас ваши отношения с родней переживают не лучший период!

Особенно успешным 2019 год обещает стать для Стрельцов, они получат широкие возможности во всех сферах: покровительствующий им Юпитер на протяжении года будет гостить именно в знаке Стрельца. Главное - не упустить даруемые шансы.

Затмения в 2019 год Свиньи

В 2019 году произойдет 5 затмений: 3 солнечных (6 января, 2 июля и 26 декабря) и 2 лунных (21 января и 17 июля). Самыми напряженными месяцами станут январь и июль: на них придется сразу по два затмения.

Древние верили, что затмение - это предзнаменование беды. У большинства народов это явление отождествлялись с гневом богов и связанными с ним предстоящими стихийными бедствиями. У древних викингов существовало поверье о небесных волках, которые пожирают светила, обрекая этим землян на жизнь в вечной тьме... Все эти поверья остались в прошлом, и сейчас уже никто не впадает в ужас при виде "исчезающих" светил. Однако и в наши дни существуют определенные опасения, связанные с этим явлением. Во время затмения светило утрачивает силу, не может проявить свои лучшие качества и... проявляет худшие.

Например, во время лунного затмения (Луна отвечает за эмоции) усиливаются нервозность, волнения, резко возрастает вероятность конфликтов и необдуманных действий. А во время солнечного затмения (Солнце - это здоровье, самооценка) люди становятся очень эгоистичны и самонадеянны, портится самочувствие, растет риск обострения хронических заболеваний.

На дни затмений не стоит планировать операции, начало важных дел, переговоры, принятие серьезных решений. Трижды подумайте, прежде чем вступить в конфликт. Энергетика затмения может усложнить и без того непростые отношения, а наладить их после затмения получается далеко не всегда. Желательно отдыхать или заниматься рутинными делами, доделывать начатое, строить планы, заниматься духовными практиками.

Ретроградные планеты в 2019 год Свиньи

Анализируя движение планет в 2019 году, важно рассмотреть такое понятие, как ретроградность. С точки зрения земного наблюдателя, ретроградная планета замедляется и начинает двигаться в противоположном направлении. Замечено, что в такие периоды свойства планеты слабеют или получают обратное действие.

В 2019 году периоды ретроградного движения будут характерны не для всех планет Солнечной системы.

Так, весь год две важные, близкие к Земле планеты - Венера и Марс - будут двигаться только прямо. А значит, нам удастся избежать их разрушительного действия: агрессии и воинственности от Марса (как на бытовом уровне - станет меньше ссор, так и на глобальном, о чем велась речь выше) и больших разочарований в любви от Венеры. В 2019-м станет меньше расставаний, многие люди отметят, что их отношения стали крепче и душевнее.

Так как Венера отвечает еще и за красоту, год обещает быть очень плодотворным в мире моды и искусства, креативные тенденции будут по достоинству оценены широкими массами. Новыми красками заиграют кино и театр, появятся новые мировые бестселлеры, люди чаще станут посещать культурные мероприятия, театры, выставки, вернисажи и т.д.

Год подходит для смены имиджа и стиля, любых манипуляций с внешностью, приобретения предметов роскоши, новой шубки, например, - она не разонравится и прослужит долго.

А вот Меркурий, еще одна близкая к Земле планета, ретроградности не избежит. Двигаться попятно в 2019 году она будет трижды:

с 5 марта по 28 марта,

с 8 июля по 1 августа,

с 31 октября по 20 ноября.

Меркурий отвечает за связь, информацию, технику и коммуникации. В периоды его ретроградности нежелательно подписывать договоры, соглашения, иные важные документы, начинать проекты, приобретать технику. Неблагоприятно это время и для обучения и поездок: информация будет усваиваться очень медленно, а в поездках вероятны форс-мажорные ситуации и поломки. Зачем рисковать? Риск здесь совершенно не оправдан! Зато дни ретроградного Меркурия отлично подходят для завершения ранее начатых дел, переделывания чего-либо, наведения порядка, избавления от ненужных вещей.

Что касается других планет, то их ретроградность будет не столь ощутима, чтобы оказать существенное влияние на нашу жизнь и события в мире в целом.

Кто-то ждет нового года, чтобы как следует отдохнуть и расслабиться, для кого-то это отличный повод почудить, поразвлечься и подурачиться, а некоторые надеются под бой курантов помириться с недругами и наладить отношения с близкими людьми. Но все мы, начиная от неисправимых скептиков, и заканчивая закоренелыми романтиками, мечтаем о чуде. Ну, уж с волшебством в 2019 году проблем не будет, и Желтая Земляная Свинья устроит настоящую детскую сказку – с добрыми колдунами и заботливыми феями. Осталось разобраться: как же встретить Желтую Свинку, чтобы она расщедрилась, и подарила нам счастье, здоровье, и, конечно, материальные блага.

Что принесет 2019 год Желтой Земляной Свиньи

Кстати, встретить новый 2019 год можно целых три раза (как впрочем, и любой другой год). Как водится, первого января, затем четырнадцатого, ну а потом и по китайскому календарю – пятого февраля 2019 года Земляная Свинка по закону примет власть, и нацепит Желтую корону. Свинья в восточном календаре считается самым семейным животным. Хрюшка может сутками пропадать на работе, ездить по командировкам, и покорять новые горизонты, но любые её действия направлены на благо родственников. Для Свиньи дом действительно крепость, и она старается сделать всё, чтобы жилище было уютным и комфортным, а домочадцы оставались сытыми, довольными и счастливыми.

Свинья существо необычайно творческое, поэтому художники, поэты, писатели и все, кто так или иначе связан с творческой сферой, могут радоваться – в 2019 году ваши таланты будут востребованы. Но, несмотря на то, что Хрюшка изо всех сил пытается нам помочь, следует выучить два правила: завышенные требования не предъявлять, и успехами не хвастаться.

Ситуация в мире в 2019 году будет относительно стабильной. Кризис, к сожалению, никуда не денется, однако курс на стабилизацию уже взят, осталось набраться терпения – потихоньку, помаленьку и мы выберемся из финансовой ямы. По мнению некоторых астрологов внутри страны может произойти культурная революция – мгновенных результатов Желтая Свинья не обещает, но процесс духовного обновления будет запущен.

В 2019 году самым ценным качеством будет честность – вот такое условие поставила нам Земляная Свинья. Если коротко, то мы не должны лицемерить, и общаться с людьми только ради какой-то выгоды. На политической арене ситуация будет неоднозначной – сильные мира сего по-прежнему будут пытаться урвать свой лакомый кусочек, но до серьезных конфликтов между главами государств дело не дойдет.

Характер Желтой Земляной Свиньи

Свинья может показаться наивной, доверчивой и беззащитной, но не стоит расслабляться – обмануть и одурачить Свинку практически невозможно. Земляная Хрюшка чтит традиции, и не забывает о своих обязанностях. Желтая окраска придает Свинье некоторую изюминку, и наделяет ее храбростью, выносливостью и целеустремленностью, правда, стихия Земли несколько сглаживает эти качества, и Свинья не рвется в бой без предварительной подготовки и тщательно обдуманного плана.

Друзей у Свиньи немного, однако, это не характеризует ее как буку – просто она умеет выбирать, и общается с людьми, которые ей действительно интересны. Те, кто оказался в числе избранных, могут рассчитывать на Земляную Свинью в любых ситуациях – верная Желтая подруга окажет и моральную, и материальную поддержку.

Кстати, о материальном – Свинья может преуспеть в любой профессии, она добьется успеха в поэзии и в литературе, в поварском и учительском деле. Но деньги нужны Свинье лишь для того, чтобы жить в достатке, а про всякие там излишества она даже не думает, никогда не рисуется, и не пытается пустить пыль в глаза.

Люди, которым посчастливилось родиться в год Желтой Земляной Свиньи, отличаются невероятной чистоплотностью, и выражение: "Свинья грязи найдет", точно не про них. Дом этих ребят сияет чистотой и поражает комфортом, однако они не падают в обморок, если гости случайно накрошат печенья, или обольют вином новую праздничную скатерть. Свиньи лишь пожмут плечами и прохрюкают: пустяки, дело-то житейское.

Как и где встречать год Желтой Земляной Свиньи

Встречать 2019 год можно и на островах, и в глухой деревне, и даже в пустыне, главное, чтобы рядом были родственники, верные друзья, и конечно, любимая половинка. Но в идеале останемся дома, всё-таки Желтая Свинья предпочитает спокойную атмосферу, и искать желуди под пальмой, или водить хороводы с симпатичными мулатками не по ней.

Если ж праздник застал нас в заграничной командировке, не стоит волноваться, и носиться в поисках елочки – Свинья всё понимает, и не будет наказывать нас за такую безответственность. Главное, дозвониться до близких людей, и успеть поздравить их одновременно с президентом. А потом можно пить шампанское из кокосов, наряжаться туземцами, и фотографироваться с акулами.

Но лучше разобраться с делами до наступления нового года, поставить елку в родной квартирке, и пригласить самых близких и дорогих людей. Свинья будет рада, если мы помиримся со своими соседями, или хотя бы попытаемся наладить с ними отношения – даже если нас ждет переезд, важно поздравить жильцов с праздником, и искренне пожелать им счастья.

В чем встречать 2019 год

Естественно, Свинья оценит наряды Желтого цвета, но это не значит, что все люди дружно побегут в магазины и начнут скупать золотистые платья, и ярко-желтые рубашки. Учтем, что стихия у Хрюшки Земляная, и попробуем подобрать гардероб. Оранжевый верх и синий низ, коричневая блузка и ярко-зеленая юбка, белая рубашка и красные брюки – ограничений нет ни для мужчин, ни для женщин, главное, не переборщить с украшениями, и не пытаться перещеголять новогоднюю елочку.

Идеальным вариантом для представительниц слабого пола станут стильные платья из шелка. Точеные фигурки можно обтянуть, а вот для дам с пышными формами у Свиньи подготовлен сюрприз – свободные и летящие наряды скроют так называемые недостатки, и придадут фигуре легкость, воздушность и таинственность.

Строгие костюмы и элегантные платья лучше оставить в шкафу – главное, чтобы наряд был праздничным, ярким и удобным. Украшения желательно выбирать с учетом своей стихии, к примеру, воздушным и водным ребятам пригодятся изделия из серебра и янтаря, а вот земляные и огненные знаки могут удивить Свинью золотыми кулонами, или подвесками с жемчугом, или изумрудом.

Прическа может быть любой, Желтая Хрюшка оценит и беззаботный хвостик, и классическую косу, и короткую рваную стрижку, и длинные кудрявые локоны. Для полноты образа можно обрызгать волосы блестящим лаком, или украсить прядки золотым дождиком, или желтой мишурой.

Что поставить на новогодний стол в 2019 году

Свинка любит вкусно покушать, и в принципе, может смести всё, что приготовлено – от банальной жареной картошки, до изысканных ананасов в кляре. Но следует пожалеть чувства Желтой хозяйки года, и не подавать шашлык из свинины, или отбивные, приготовленные из свеженького поросенка. Пельмешки из говядины, шашлычок из курочки, и жаркое из рыбы – компромисс найден, и гости сыты, и Земляная Хрюшка не в обиде.

Но никаких консервантов, добавок и химии – за неделю до нового года нужно съездить в гости к деревенским родственникам, и понабрать грибочков, огурчиков и прочих заготовок.

Ни один новогодний стол не обходится без салатов, и в год Свиньи фантазия будет работать на полную катушку – классический Оливье и традиционная Селедка под шубой прекрасно смотрятся в окружении нарезок из экзотических фруктов, и салатиков, сделанных по бабушкиным рецептам.

Не следует забывать про сладости – Свинья обожает шоколадные торты и конфеты (от традиционного Буревестника до современных изделий со странными названиями). И не жадничаем – остатки вкусностей можно разложить по баночкам, и раздать гостям, в крайнем случае, яства пару дней постоят в морозильной камере.

Как украсить квартирку и новогодний стол

Свинье придутся по душе декоры из еловых или пихтовых веточек, и даже если у нас нет родственника лесника, пару ароматных веничков можно приобрести у уличных торговцев. Главное, не перегружать пространство мишурой, дождиком и серпантином – Свинья в некотором смысле минималистка, и не любит излишества.

Веточки не обязательно украшать блестящими шариками и колокольчиками – в ход пойдут и шишки, и рябиновые кисточки, ну, а при наличии фантазии и времени, можно осыпать эту красоту "пенопластовым снегом" или кусочками белоснежной ваты.

Не будем обращать внимания на свинскую натуру хозяйки 2019 года, и наведем идеальный порядок и избавимся от хлама. Безжалостно выбрасывать на помойку надоевшие вещи мы не станем – дадим объявление в газетке, и дом мигом наполнится людьми, желающими забрать в дар старые платья, развалившееся кресло или палас, поеденный голодной молью.

Стол желательно покрыть желтой, нежно-голубой, или фиолетовой скатертью – эти цвета привлекут удачу в 2019 году. Разномастную посуду следует убрать подальше в шкаф, а вот новые сервизы, хрустальные пиалы и изящные бокалы нам пригодятся – Свинья существо привередливое, и будет счастлива, если её примут, как королеву. И, конечно, мандарины – маленькие солнечные фрукты могут примоститься и на столе, и на елке и даже рядом с подарочными коробочками. Только не забудем скушать мандариновые вкусности до рождества, чтобы не расстраивать Свинку запахом плесневелых фруктов. Рядом с оранжевыми лакомствами неплохо будут смотреться сочные груши (любимое кушанье Хрюшки) и яблочки с бананами.

А в центр стола можно водрузить копилку – Свинья с дырочкой сделает нас богатыми, можем не сомневаться. Подвыпившие гости непременно набросают туда мелочи, а наиболее щедрые набьют копилку купюрами. Самую крупную денежку мы тратить не будем – завернем ее в желтую фольгу, и положим под Свинью-копилку (она будет работать даже там, где совершенно не верят в магию).

Какие подарки выбрать в год Желтой Свиньи

Свинья существо практичное, но это не означает, что и подарки должны быть исключительно нужными и полезными. Близкие люди порадуются и новому утюгу, и навороченному пылесосу, и фарфоровой статуэтке, и килограмму леденцов. Главное, учитывать предпочтения друзей и родственников, и делать подарки весело, искренне и с юмором.

На новый 2019 год можно дарить и деньги, но не следует вручать пачку купюр с гордым видом – покрасоваться не удастся, да и одариваемому человеку будет неловко. Желательно завернуть денежки в красивую бумагу, или положить купюры в яркую подарочную коробочку.

Кстати, в год Свиньи вернется мода на открытки, а уж если изготовить открытку самостоятельно, да еще и подписать ее своими стихами…крики восторга и аплодисменты заглушат даже новогодний салют. Любые подарки, сделанные своими руками, будут приняты на ура – вязаные салфетки, бумажные поросятки, или разделочные дощечки с изображением желтой хрюшки гораздо круче бриллиантовых подвесок. Их можно вручить и друзьям, и домочадцам, и даже сердитому начальнику.

Если близкие люди не любят излишеств, и ворчат из-за бессмысленных трат, можно отойти от желто-земляных правил, и подарить что-нибудь полезное. Но ходить по магазинам желательно вместе – сюрприза, конечно, не получится, но, к примеру, бабуле будет приятнее самой выбрать зимние ботинки, а малышня лучше нас разбирается в моде на смартфоны, планшеты и прочую технику.

В 2019 году неплохо побаловать сюрпризами и себя – перестанем трястись над каждой копейкой, перед праздником отправимся в магазин, и приобретем вещь, которая нам приглянется. И пусть растут цены, и наглеют ребята из сферы коммунальных услуг, ведь приятный подарок поднимет настроение, и мы на время забудем про кризис и безденежье. К тому же, Желтая Земляная Свинья любит позитивных людей, и обязательно нам поможет.

2019 ГОД - ВИСОКОСНЫЙ ИЛИ НЕТ?

Каждые четыре года в календаре появляется дополнительный день - 29 февраля. Такой год в народе считается несчастливым и даже опасным. В високосный год не принято отмечать многие праздники, к примеру, свадьбу. Вообще же, приметы на високосный год являются сплошь негативными. Многих интересует, 2019 год високосный или нет, сколько дней будет в 2019 году и будет ли наступающий год годом вдовы?

Будет ли 2019 год високосным

На самом деле, узнать какой год високосный, а какой нет достаточно просто. Кто-то просто запоминает, какой год високосный и отсчитывает четыре года, ведь именно с такой периодичностью и наступает "високосность" — на каждый четвертый год. Но что делать, если Вы совсем позабыли – когда был високосный год и нужно срочно определить количество дней будущего года – 365 или 366? На этот случай существует три простых правила, благодаря которым можно без труда вычислить, какой год сейчас или будет когда-либо потом.

Год с нулями на конце високосный, когда он делится без остатка и на "4", и на "100", и на "400". Например, 2000/4=500; 2000/100=20; 2000/400=5.

А вот годы 1800 и 1900 не високосные, а также они не кратны "400", но кратны "4" и "100".

Если год делится на "4" без остатка, то он является високосным. К примеру, 2016/4=504; 2020/4=505 т.д.

Если определенный год делится без остатка и на "4", и на "100", и на "1000", то это високосный год. К примеру, 2000/1000=2.

Так что можно быть уверенным абсолютно точно - 2019 год будет невисокосным.

Сколько дней в 2019 году - 365 или 366

Количество дней в 2019 году важно для многих сфер жизни. От того, сколько дней будет в 2019 году зависят:

нормы рабочего времени,

расчет процентов по кредитам и депозитам,

начисление зарплат и многое другое.

Так как год будет невисокосным, значит продолжительность 2019 года составит 365 дней.

2019 год вдовы или вдовца

В народе считается, что в високосный год играть свальбу крайне нежелательно - жить молодые вместе не будут.

Другое поверье утверждает, что после високосного года начинаются годы вдовы и вдовца, которые сменяют друг друга, а год перед наступлением високосного носит название черной вдовы . Таким образом 2019 - год черной вдовы, но что это означает?

Эзотерики утверждают, что если играть свадьбу в год черной вдовы, значит обречь себя и свою вторую половину на несчастье, да и вообще вместе больше не быть.

Мы советуем вам не стоит рубить сгоряча и не отказываться из-за придуманных суеверий от запланированных торжеств, ведь церковь наотрез против всякого рода суеверий и приветствует рвение новобрачных соединиться церковными узами. Самое главное – это взаимоотношения между любящими людьми, их чувства, убеждения, понимание друг друга, поэтому ни одно суеверие не в силах будет одержать победу над союзом двух любящих людей.

В уходящем году нашим покровителем по восточному календарю была Желтая Земляная Собака. Но править ей осталось недолго. Очень скоро она уступит место Свинье, которая, как и ее предшественница, тоже окажется Желтой, и стихия ее будет также Земля. На Востоке Новый 2019 год встречают по лунному календарю, так что "официально" Свинья станет нашей новой хозяйкой только 5 февраля 2019-го.

Провожаем год Собаки

Что ж, попрощаемся с Собакой и начнем готовиться к встрече Желтой Земляной Свиньи.

Для начала совершим экскурс в недавнее прошлое и вспомним, что принесла нам Желтая Собака. Вопреки ожиданиям, год 2018-й оказался не таким уж спокойным. Собака если и не покусала нас, то напугала изрядно. А ведь это совершенно не вяжется с ее миролюбивым характером. Политическое напряжение, экономические кризисы, непопулярные в народе реформы - разве так поступает друг и защитник человека? Но мы не будем рассуждать поверхностно и постараемся вникнуть в суть вещей.

Не забывайте, что Собака была Желтой, а к тому же Земляной. Иными словами, в ее ведении находились дела житейские, с которыми она справилась. Защищала наш дом и семью, не подпускала к нам людей с недобрыми намерениями, помогала сохранять гармоничные отношения с друзьями и близкими. А на тот факт, что некоторые власть имущие "показывали зубы", Желтая Собачка повлиять никак не могла. Так давайте же поблагодарим ее за помощь в повседневных делах, за все хорошее.

Ну а теперь обратим внимание на многочисленных песиков, которыми нас щедро одарили в канун 2018-го друзья, родные, коллеги. Мысленно поблагодарите каждого из них, попрощайтесь и уберите прошлогодние символы в коробку, где хранятся сувениры. Но самую симпатичную собачку оставьте: поместите ее на полку, где находятся тотемы минувших лет. Еще не обзавелись такой коллекцией? В таком случае пусть собачка станет первым экспонатом: когда соберете все символы восточного календаря, обеспечите себе поддержку Высших сил.

Встречаем 2019 год Свиньи

Пришло время внимательно приглядеться к покровителю нового, 2019, года и понять, чего нам ждать от него.

Согласно восточной мифологии Свинья дружелюбна, трудолюбива, упорна в достижении цели, обладает спокойным нравом и позитивным мышлением. А еще она рачительная хозяйка, бережливая, но не скупая. Кстати, копилки в виде симпатичных хрюшек стали популярны неслучайно: на востоке Свинья - символ финансового благополучия, роскоши, изобилия, поэтому есть все основания полагать, что в наступающем году многие сумеют укрепить свое финансовое положение. Только не ждите манны небесной: как мы уже упомянули, Свинка трудолюбива, так что лентяям на ее поддержку рассчитывать не стоит.

Кроме того, Свинья поддерживает супругов и влюбленных, поэтому в годы ее правления заключается много крепких браков. На Востоке давно замечено: обычно именно в годы Свиньи завершаются периоды войн, кризисов и потрясений. Так что будем надеяться, что в 2019-м наша жизнь станет наконец стабильной и благополучной.

Кстати, в отличие от домашней хрюшки, Небесная Свинка - вовсе не домосед; разъезды и путешествия - ее стихия. Но как же правильно встретить хозяйку наступающего года?

Как подготовиться к встрече нового года

К свинье совершенно незаслуженно приклеили ярлык грязнули, а ведь на самом деле это одно из самых чистоплотных созданий. Так что в канун Нового года проведем дома генеральную уборку. Лучшее время - с 23 декабря, на убывающей Луне.

Прежде всего, выбрасываем все сломанные вещи. Полагаете, они вам еще пригодятся? Тогда срочно чините их! Дело в том, что любая ветошь привлекает бедность и болезни. То же самое касается битой и даже слегка надтреснутой посуды, одежды, которая пылится в шкафу годами. Если вещь не используется в течение года, ее энергетика становится мертвой - со всеми вытекающими последствиями. Жалко выбрасывать? Приведите в порядок, отдайте кому-нибудь, жертвуйте на благотворительность. Последнее в канун года рачительной Свинки будет самым верным решением.

Теперь приступаем к влажной уборке. Тщательно протираем окна, люстры, зеркала, застекленные полки: дом должен сиять чистотой!

Пол не поленитесь вымыть дважды. Сначала протираем его с обычным моющим средством, не забывая о самых дальних уголках. А затем - чистой тряпкой, смоченной в серебряной воде. Накануне положите в кувшин серебряную монету или украшение без камней, а во время уборки добавьте такой водицы в ведро.

Пока наводите чистоту, представляйте, что вместе с мусором и пылью вы избавляетесь от неприятностей, освобождая пространство для свободного движения позитивных энергий.

Как украсить елку на новый год 2019

Как и Собака, наша Свинка является подопечной стихии Земли, и потому елочку следует выбирать живую. Лучше всего купить (или взять напрокат) новогоднее дерево в горшке. После праздников елочку можно будет отнести обратно, чтобы ее снова посадили в землю. Или, если вы приобрели лесную красавицу в кадке, после всех торжеств поместите ее на балконе, ухаживайте, а весной посадите на даче или возле дома.

Что ж, пришло время украсить и новогоднее дерево, и дом. Поскольку Свинка стремится к роскоши, давайте ее побалуем: повесим золотую мишуру (и не только на елку - гирляндами можно украсить окна и дверные проемы). На стенах будут уместны венки с позолоченными шишками и колокольчиками. Для убранства дома подойдут все оттенки желтого, коричневого и зеленого цветов. На елку не забудьте повесить крупные, отливающие золотом шары, конфеты и грецкие орехи в золотой фольге.

Отличным украшением станут свечи, обрамленные золотой или зеленой мишурой, к которой прикреплены настоящие или декоративные желуди.

Что надеть в новогоднюю ночь 2019

Многих дам, конечно же, интересует, в каком образе встречать Новый год. Цветовая гамма, как вы уже поняли, определена: подойдут золотистые, бежевые, горчичные тона. Желательно, чтобы наряд был по-настоящему праздничным и роскошным.

Идеальным выбором станет коктейльное или вечернее платье. Если не привыкли к такому стилю, можно составить праздничный наряд из красивой блузки золотистого или горчичного цвета и юбки или брюк насыщенного коричневого оттенка. Самое главное, чтобы наряд смотрелся гармонично: если платье дорогое, то и туфли должны соответствовать. Лучше одеться бюджетно, но красиво, чем пытаться сочетать несочетаемое.

Особое внимание уделите прическе. Никаких особых затрат здесь не потребуется: и в обычной парикмахерской можно сделать великолепную укладку. Хорошо окрасить в золотистые оттенки несколько прядей и завить их в изящные локоны. Обладательницам коротких волос рекомендуем сделать ультрамодную стрижку.

Конечно, не забывайте об украшениях из золота или серебра - ожерельях, браслетах, серьгах.

И последний штрих - новогодний макияж. Делаем акцент на глазах. Актуальны подводки (коричневые или черные - в зависимости от вашего цветотипа) и тени (золотистые, песочные, бежевые, шоколадные, изумрудные и т.д.).

Что приготовить на новогодний стол

Мы привыкли, что новогодний стол должен ломиться от угощений - чтобы год выдался сытым и благополучным. И на сей раз восточный покровитель года всецело поддерживает традицию. Застелите стол желтой, золотистой, изумрудно-зеленой или же светло-горчичной скатертью и начинайте расставлять угощения. Разумеется, встречая 2019 год, забудьте о запеченных поросятах и беконе. А вот прочие блюда из говядины, баранины или птицы окажутся вполне уместными.

Словом, готовьте в соответствии с собственными предпочтениями, но не забывайте и о вкусовых пристрастиях Свинки: она очень уважает блюда, фаршированные орехами, а также зелень, салаты. Кстати, орешки могут стать и самостоятельным угощением: высыпьте ореховое ассорти с сухофруктами на красивую тарелку - и Свинка будет совершенно счастлива!