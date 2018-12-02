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УЗ выплатила $550 пассажиру, опоздавшему на рейс из-за поломки экспресса

УЗ выплатила $550 пассажиру, опоздавшему на рейс из-за поломки экспресса
14:20 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: "Укрзализныця" компенсировала украинцу Даниэлю Беккеру 550 долларов за билет, на который он опоздал из-за поломки нового экспресса "Киев-Борисполь".

Украинец Даниэль Беккер, который опоздал на самолет из-за поломки нового экспресса "Киев-Борисполь", сообщил, что "Укрзализныця" пообещала полностью компенсировать ему стоимость билета.

Беккер сообщил, что ему полностью вернули стоимость билета в гривне по курсу продажи в размере 550 долларов. Также, "Укрзализныця" выделила машину с водителем, которая отвезла его в аэропорт.

Украинец рассказал, что из-за этой задержки он вынужденно пропустил один рабочий день, "однако учитывая обстоятельства, на работе поняли".

Сообщается, что Беккер работает в Австралии. Из Киева он летел туда через Доху (Катар). Билет на пересадку ему также поменяли.

 Напомним, скоростной экспресс из Киева до аэропорта "Борисполь" сломался на следующий день после его запуска. Единственным пассажиром, который в результате опоздал на рейс, стал украинец, который работает в Австралии. Экспресс Киев-Борисполь будет курсировать между железнодорожным вокзалом Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь круглосуточно. Интервал составит около 1 часа, но утром и вечером его уменьшат до 27-44 минут. По дороге экспресс будет делать только одну двухминутную остановку на вокзале "Дарница".

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр Владимир Гройсман стали первыми пассажирами, купившими билеты и проехавшимися на скоростном экспрессе до аэропорта "Борисполь". При этом, президент Украины пожурил министра инфраструктуры, главу "Укрзализныци" и вице-премьера за то, что они проехали "зайцами" в новом экспрессе.

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Укрзализныця, Компенсация, Стоимость билета, Поломка нового экспресса, Укрианец, Опоздал на рейс, Даниэль Беккер.
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