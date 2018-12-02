Патриарх Варфоломей в Стамбуле помолился за жертв голодоморов

Новости Украины: Вселенский патриарх Варфоломей сегодня, 2 декабря, в церкви Святого Николая в Стамбуле помолился вместе с украинцами в честь памяти жертв Голодомора.

Вселенский патриарх Варфоломей помолился сегодня вместе с украинцами в честь памяти жертв голодоморов. Молебен состоялся в церкви Святого Николая в Стамбуле. Об этом сообщает в Twitter Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига.

"Участие в Патриаршей литургии в честь памяти жертв Голодомора также приняли профессор В.Василенко и С.Кульчицкий, книги которых о Голодоморе на турецком языке 4 декабря презентуем на конференции в Анкаре", - сообщил Сибига.

Патріарша молитва Й.В. Варфоломія за жертвами Голодомору у 85 роковини в церкві Св.Миколая у Стамбулі, сильне Патріарше послання материнської церкви в ході літургіі укр мовою-Голодомор не має виправдання, злочин проти людяності не має терміну давності,правда очищає pic.twitter.com/WH9EQe7dzt — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 2 декабря 2018 г.

Кроме того, в богослужении приняли участие представители дипкорпуса, украинской громады, лидеры крымскотатарской диаспоры.

Разом з дипкорпусом, укр громадою, лідерами кримськотатарської діаспори участь в Патріаршій літургіі на вшанування пам`яті жертв Голодомору також взяли професор В.Василенко та С.Кульчицький, книги яких про Голодомор турецькою мовою 4.12 презентуємо в Анкарі в ході конференції pic.twitter.com/LIzX2kaVQi — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 2 декабря 2018 г.

"Голодомор не имеет оправдания, преступление против человечности не имеет срока давности, правда очищает", - сказано в патриаршем послании, зачитанном на украинском языке в ходе поминальной литургии.

Как известно, 4 декабря в Национальной библиотеке Турции Центр евразийских исследований (AVIM) совместно с Посольством Украины в Турции организуют научную конференцию на тему: "Голодомор-искусственный голод в Украине 1932-33 гг". На мероприятии будут презентованы две книги о Голодоморе на турецком языке.