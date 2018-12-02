Превзошел все мои ожидания: американский тревел-проект о Киеве (Видео)

Американский тревел-проект PassportHeavy посоветовал путешественникам обязательно добавить Киев в их список туристических направлений, которые нужно посетить. Об этом говорится в описании к видео о столице Украины, опубликованном на YouTube-канале проекта. "Киев - самый недооцененный город, в котором я когда-либо бывал. Он превзошел все мои ожидания и изменил мое восприятие того, что можно ожидать от региона. На Западе полагают, что Украина - это старые города с плохой инфраструктурой и отсутствием приключений, но это далеко от истины", — говорит основатель PassportHeavy Джубрил Агоро. В ролике, в частности, рассказывают о стоимости проживания, ночной жизни, транспорте, культуре и развлечениях в столице Украины.