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Воскресенье, 02.12.2018

Превзошел все мои ожидания: американский тревел-проект о Киеве (Видео)

Американский тревел-проект PassportHeavy посоветовал путешественникам обязательно добавить Киев в их список туристических направлений, которые нужно посетить. Об этом говорится в описании к видео о столице Украины, опубликованном на YouTube-канале проекта. "Киев - самый недооцененный город, в котором я когда-либо бывал. Он превзошел все мои ожидания и изменил мое восприятие того, что можно ожидать от региона. На Западе полагают, что Украина - это старые города с плохой инфраструктурой и отсутствием приключений, но это далеко от истины", — говорит основатель PassportHeavy Джубрил Агоро. В ролике, в частности, рассказывают о стоимости проживания, ночной жизни, транспорте, культуре и развлечениях в столице Украины.
Фото: pixabay.com
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Киев, Туризм, Видео, Посещение, Американский тревел-проект, Совет путешественникам.
16:32 Сегодня Телеграф
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