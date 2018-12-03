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Сегодня по инициативе ООН отмечают Международный день людей с инвалидностью

Сегодня по инициативе ООН отмечают Международный день людей с инвалидностью
09:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Тема в 2018 году в Международный день людей с инвалидностью касается "Расширения возможностей инвалидов и обеспечения инклюзивности и равенства".

Сегодня в мире отмечается Международный день людей с инвалидностью, который провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в 1992 году. 

В этот день Ассамблея призвала государства-члены ООН проводить мероприятия, направленные на дальнейшую интеграцию людей с особыми потребностями в жизнь общества. Инвалиды зачастую бывают исключены из полноценной жизни общин.

Их дискриминация принимает различные формы, включая физические и социальные барьеры. От этого страдает общество, ведь потеря такого весомого потенциала существенно обедняет человечество. За время своего существования ООН стремилась к улучшению положения инвалидов и условий их жизни.

В 1971 году ГА ООН приняла Декларацию о правах умственно отсталых лиц и в 1975 году – Декларацию о правах инвалидов, в которых были установлены нормы обеспечения одинаковых условий и равного доступа к обслуживанию.

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В результате проведения Международного года инвалидов (1981) была принята Всемирная программа действий в отношении инвалидов. Главным итогом Десятилетия инвалидов, проведенного ООН в 1983-1992 годах, стало принятие Стандартных правил обеспечения равных возможностей для инвалидов.

13 декабря 2006 года ГА ООН была принята Конвенция о правах инвалидов, которая является правозащитным документом с четкой ориентацией на социальное развитие – это одновременно договор по правам человека и инструмент развития. Конвенция вступила в силу 3 мая 2008 года.

Принципами конвенции являются:

  • уважение к присущему каждому человеку достоинству и личной независимости; 
  • недискриминация;
  •  полное и эффективное вовлечение в общество; 
  • уважение особенностей инвалидов; 
  • равенство возможностей; 
  • доступность; 
  • равенство мужчин и женщин; 
  • уважение способностей детей-инвалидов и тому подобное. 

По данным ООН, на сегодняшний день население мира составляет более 7 миллиардов человек и более 1 миллиарда людей, что соответствует 15 процентам населения мира, имеют ту или иную форму инвалидности, из них 80 процентов живут в развивающихся странах.

Цифры и факты:

  • Более 1 миллиарда человек в мире имеют ту или иную форму инвалидности, а это каждый седьмой.
  • Более 100 миллионов людей с инвалидностью - дети.
  • Дети с ограниченными возможностями почти в четыре раза чаще подвергаются насилию, чем здоровые дети.
  • 80% всех людей с ограниченными возможностями проживают в развивающихся странах.
  • 50% людей с инвалидностью не могут позволить себе услуги в области здравоохранения.
  • 160 стран подписали Конвенцию о правах людей с инвалидностью.

Украина ратифицировала Международную конвенцию ООН о правах инвалидом 16 декабря 2009 года. Тема Дня в 2018 году касается "Расширения возможностей инвалидов и обеспечения инклюзивности и равенства". Ведь, как отмечают в ООН, факты и опыт показывают, что при ликвидации всех барьеров люди с ограниченными возможностями получают право в полной мере участвовать в жизни общества, принося ему вполне ощутимую выгоду. Таким образом, барьеры на пути инвалидов наносят ущерб обществу в целом, а элемент доступности является составной частью прогресса и развития.

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Украина, ООН, Права инвалидов, Международный день людей с инвалидностью.
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