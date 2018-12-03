Скачать
Понедельник, 03.12.2018
ЕСПЧ обязал РФ предоставить информацию о захваченных в плен украинских моряках
ЕСПЧ обязал РФ предоставить информацию о захваченных в плен украинских моряках
На западе Индонезии погибло семь человек
На западе Индонезии погибло семь человек
Уайлдер - Фьюри: статистика ударов чемпионского боя
Уайлдер - Фьюри: статистика ударов чемпионского боя
Американское агенство выбрало украинца для освоения спутника Земли
Американское агенство выбрало украинца для освоения спутника Земли

Прогноз погоды на ближайшие дни: в Украину идет оттепель

Смотрите фото (5)
Прогноз погоды на ближайшие дни: в Украину идет оттепель
11:31 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Со вторника, 4 декабря, синоптики прогнозируют на большей части территории Украины мокрый снег с дождем, морозы отступят, на дорогах гололед.

Синоптики прогнозируют на большей территории Украины, кроме восточных областей, мокрый снег с дождем, гололед и оттепель в результате повышения дневной температуры до + 2-6 градусов. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

"4-5 декабря в Украине будет ясно. В западных, 5 декабря и в северных и центральных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков. В большинстве областей ночью и утром туман. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

На вторник, 4 декабря, синоптики прогнозируют в западных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.

 

Погода 4 декабря

Температура в восточной части ночью 6-11 ° мороза, днем 0-5 ° мороза, на остальной территории ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, днем в южных и западных областях до 6 тепла. В Киеве 4 декабря без осадков. На дорогах гололедица. Ночью, утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем около 0° .

 Ужгород – ночью, о...+2, днем +3 ... + 5

Львов – ночью, о...+2, днем +3 ... + 5

Ивано-Франковск – ночью, о...+2, днем +3 ... + 5

Тернополь – ночью, о...+2, днем +3 ... + 5

Черновцы – ночью, о...+2, днем +3 ... + 5

Хмельницкий – 0 ... + 2, днем -1..+1

Луцк – ночью, о...+2, днем +3 ... + 5

Ровно – ночью, о...+2, днем +3 ... + 5

Житомир – ночью  -1 ... + 1, днем -1...+1

Винница – ночью -1 ... + 1, днем -1...+1

Одесса – ночью 0...+2, днем + 5 ... + 7

Николаев – ночью, о...+2, днем + 3 ... + 5

Херсон – ночью, 0...+2, днем + 2 ... + 4

Симферополь – ночью + 2 ... + 4, днем +6...+8

Кропивницкий – ночью и днем -1 ... +1

Черкассы – ночью и днем -1 ... +1

Чернигов – ночью и днем -1...+1

Сумы – ночью -1 ... -3, днем -1...+1

Полтава – ночью -1 ... -3, днем -1...+1

Днепр – ночью -1 ... -3, днем -1...+1

Запорожье – ночью -1 ... -3, днем -1...+1

Донецк – ночью -5 ... -7, днем -1...-3

Луганск – ночью -7...-9, днем -1 ... -3

Харьков – ночью -7...-9, днем -1 ... -3

Киев –днем и ночью -1...+1

Во среду, 5 декабря, в западных и в северных и центральных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков. В большинстве областей ночью и утром туман. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении. Ветер южный, 5 декабря на западе северо-западный, 5-10 м/с.

Погода 5 декабря

Температура воздуха ночью и днем от 3 мороза до 2 тепла(днем 4 декабря в южных и западных областях 1-6 градусов тепла); 4 декабря в восточной части ночью 6-11 градусов мороза, днем - 0-5 градусов мороза.

 

Погода 6 декабря

Кроме того, 6-7 декабря ожидается местами мокрый снег и дождь. Температура ночью 0-6 градусов мороза (6 декабря на востоке до 9 мороза), днем - от 3 градусов мороза до 3 тепла; в южной части ночью от 4 мороза до 2 тепла, днем 0-6 градусов тепла. В Киеве 6-7 декабря - временами мокрый снег и дождь. Температура ночью 1-6 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла.

Погода 7 декабря

Погода в декабре

В декабре средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 1° тепла, в аннексированном Крыму до 4° тепла. Это на 1-1,5° выше средних многолетних значений.

По данным Укргидрометцентра, месячное количество осадков в декабре ожидается 34-72 мм, на Закарпатье 82-108 мм, в горах Крыма до 140 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Обычно средняя месячная температура воздуха в декабре составляет 0-4° мороза, в южной части местами 1-3° тепла, уточняет Гидрометцентр

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 21-37° мороза, в южных областях 17-28° мороза; абсолютный максимум температуры воздуха – 10-18° тепла, в южной части и на Прикарпатье – местами 19-20°, в Крыму бывало и до 25°.

Среднее месячное количество осадков обычно составляет 33-67 мм, на Закарпатье, местами в Карпатах и горах Крыма 68-174 мм.

Прогноз погоды на Новый год от народного синоптика

На Новый год в Украине ожидается легкий мороз и густой снег. С 28 по 31 декабря температура упадет до 4-6 градусов ниже нуля. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Каким будет Новый год: синоптики дали прогноз на декабрь
Каким будет Новый год: синоптики дали прогноз на декабрьЧитать полностью

Он уточнил, что мороз ожидается и в первые три дня января – тогда температура не поднимется выше 3-4 градусов.

"И потом опять оттепель до 15 января", – пообещал Горбань.

А в предновогодний период ситуация с погодой никак не будет отличаться от ноября, заверил он. Украину ожидают постоянные скачки температуры: до пятого декабря – оттепель на 3-4 дня. Затем снова снижение температуры на 5-6 дней.

"Потом опять морозы, 7-8 градусов, не больше. Потом до 17 числа опять длительная оттепель аж до 25 числа. До конца декабря легкие морозы и хороший снег перед самым новым годом – с 28 по 31 число", – резюмировал синоптик.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Снег, Дождь, Погода в Украине, Оттепель, Прогноз погоды в Украине, Прогноз погоды на неделю, Прогноз погоды на 4 декабря в Украине, Прогноз погоды 5 декабря в Украине, Прогноз погоды на 6 декабря в Украине, Прогноз погоды на 7 декабря в Украине, Потелпение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко: РФ может попытаться захватить Мариуполь и Бердянск
02 15 популярных сериалов, которые закроют в 2019 году
03 В Украине изменился размер пособия на ребенка: все подробности
04 Соперника Гвоздика ввели в искусственную кому
05 Названо количество растаможенных за неделю "евроблях"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Протесты в Париже: задержаны почти 400 участников
Протесты в Париже: задержаны почти 400 участников
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Дело Манафорта: названа дата приговора
Дело Манафорта: названа дата приговора
Рецепт дня: творожный чизкейк без выпечки
Рецепт дня: творожный чизкейк без выпечки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь