Прогноз погоды на ближайшие дни: в Украину идет оттепель

Новости Украины: Со вторника, 4 декабря, синоптики прогнозируют на большей части территории Украины мокрый снег с дождем, морозы отступят, на дорогах гололед.

Синоптики прогнозируют на большей территории Украины, кроме восточных областей, мокрый снег с дождем, гололед и оттепель в результате повышения дневной температуры до + 2-6 градусов. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

"4-5 декабря в Украине будет ясно. В западных, 5 декабря и в северных и центральных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков. В большинстве областей ночью и утром туман. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

На вторник, 4 декабря, синоптики прогнозируют в западных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.

Погода 4 декабря

Температура в восточной части ночью 6-11 ° мороза, днем 0-5 ° мороза, на остальной территории ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, днем в южных и западных областях до 6 тепла. В Киеве 4 декабря без осадков. На дорогах гололедица. Ночью, утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем около 0° .

Ужгород – ночью, о...+2, днем +3 ... + 5

Львов – ночью, о...+2, днем +3 ... + 5

Ивано-Франковск – ночью, о...+2, днем +3 ... + 5

Тернополь – ночью, о...+2, днем +3 ... + 5

Черновцы – ночью, о...+2, днем +3 ... + 5

Хмельницкий – 0 ... + 2, днем -1..+1

Луцк – ночью, о...+2, днем +3 ... + 5

Ровно – ночью, о...+2, днем +3 ... + 5

Житомир – ночью -1 ... + 1, днем -1...+1

Винница – ночью -1 ... + 1, днем -1...+1

Одесса – ночью 0...+2, днем + 5 ... + 7

Николаев – ночью, о...+2, днем + 3 ... + 5

Херсон – ночью, 0...+2, днем + 2 ... + 4

Симферополь – ночью + 2 ... + 4, днем +6...+8

Кропивницкий – ночью и днем -1 ... +1

Черкассы – ночью и днем -1 ... +1

Чернигов – ночью и днем -1...+1

Сумы – ночью -1 ... -3, днем -1...+1

Полтава – ночью -1 ... -3, днем -1...+1

Днепр – ночью -1 ... -3, днем -1...+1

Запорожье – ночью -1 ... -3, днем -1...+1

Донецк – ночью -5 ... -7, днем -1...-3

Луганск – ночью -7...-9, днем -1 ... -3

Харьков – ночью -7...-9, днем -1 ... -3

Киев –днем и ночью -1...+1

Во среду, 5 декабря, в западных и в северных и центральных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков. В большинстве областей ночью и утром туман. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении. Ветер южный, 5 декабря на западе северо-западный, 5-10 м/с.

Погода 5 декабря

Температура воздуха ночью и днем от 3 мороза до 2 тепла(днем 4 декабря в южных и западных областях 1-6 градусов тепла); 4 декабря в восточной части ночью 6-11 градусов мороза, днем - 0-5 градусов мороза.

Погода 6 декабря

Кроме того, 6-7 декабря ожидается местами мокрый снег и дождь. Температура ночью 0-6 градусов мороза (6 декабря на востоке до 9 мороза), днем - от 3 градусов мороза до 3 тепла; в южной части ночью от 4 мороза до 2 тепла, днем 0-6 градусов тепла. В Киеве 6-7 декабря - временами мокрый снег и дождь. Температура ночью 1-6 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла.

Погода 7 декабря

Погода в декабре

В декабре средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 1° тепла, в аннексированном Крыму до 4° тепла. Это на 1-1,5° выше средних многолетних значений.

По данным Укргидрометцентра, месячное количество осадков в декабре ожидается 34-72 мм, на Закарпатье 82-108 мм, в горах Крыма до 140 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Обычно средняя месячная температура воздуха в декабре составляет 0-4° мороза, в южной части местами 1-3° тепла, уточняет Гидрометцентр

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 21-37° мороза, в южных областях 17-28° мороза; абсолютный максимум температуры воздуха – 10-18° тепла, в южной части и на Прикарпатье – местами 19-20°, в Крыму бывало и до 25°.

Среднее месячное количество осадков обычно составляет 33-67 мм, на Закарпатье, местами в Карпатах и горах Крыма 68-174 мм.

Прогноз погоды на Новый год от народного синоптика

На Новый год в Украине ожидается легкий мороз и густой снег. С 28 по 31 декабря температура упадет до 4-6 градусов ниже нуля. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Он уточнил, что мороз ожидается и в первые три дня января – тогда температура не поднимется выше 3-4 градусов.

"И потом опять оттепель до 15 января", – пообещал Горбань.

А в предновогодний период ситуация с погодой никак не будет отличаться от ноября, заверил он. Украину ожидают постоянные скачки температуры: до пятого декабря – оттепель на 3-4 дня. Затем снова снижение температуры на 5-6 дней.

"Потом опять морозы, 7-8 градусов, не больше. Потом до 17 числа опять длительная оттепель аж до 25 числа. До конца декабря легкие морозы и хороший снег перед самым новым годом – с 28 по 31 число", – резюмировал синоптик.