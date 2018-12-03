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Парубий рассказал, какой храм должен стать главным собором Единой церкви

Парубий рассказал, какой храм должен стать главным собором Единой церкви
14:49 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил использовать Собор Святой Софии в Киеве для богослужений новой поместной Православной церковью.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сегодня, 3 декабря, на Согласительном совете заявил о необходимости начать обсуждение деятельности Украинской поместной православной церкви после получения Томоса.

Парубий сообщил, что Синод уже утвердил рабочую дату проведения Всеукраинского объединительного собора. Он пройдет в Киеве и воссоздаст единую поместную Украинскую православную церковь, а также изберет предстоятеля.

Спикер ВР предлагает использовать новой поместной Православной церковью для богослужений Собор Святой Софии в Киеве, так как это самый главный собор украинского православия.

Напомним, в Стамбуле по итогам трехдневного заседания Синода Вселенского патриархата, который завершился в четверг, 29 ноября, был принят устав Украинской церкви. В то же время дата проведения Объединительного собора пока не называется. Как предварительно определено, Томос будет официально предоставлен в Стамбуле, после совместной литургии Вселенского патриарха с новым предстоятелем единой поместной Украинской православной церкви, избранным на Объединительном соборе в Киеве.

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Все по теме:

Использование, Богослужения, Андрей Парубий, Единая Церковь, Поместная православная церковь, Собор Святой Софии в Киеве, Софийский Собор в Киеве.
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