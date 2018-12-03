В Украине стартуют масштабные сборы резервистов: что нужно знать

Новости Украины: В связи с введением военного положения в учебных центрах ВСУ начались сборы оперативного резерва первой очереди.

В понедельник, 3 декабря, в Учебных центрах Вооруженных сил Украины начались сборы оперативного резерва первой очереди, которые продлятся до 20 суток, сообщает Управление по связям с общественностью ВСУ.

В частности, предусматривается проведение бригадных тактических учений, продолжительностью до 10 суток на полигонах в Херсонской, Запорожской областях. Также в учебных центрах - проведены дополнительные мероприятия по созданию соответствующих бытовых условий для размещения военнообязанных и обеспечения их качественной подготовки. Сборы, которые начались сегодня, 3 декабря, с военнослужащими оперативного резерва первой очереди боевых частей продлятся до 20 суток.

Кто пойдет

На сборы собирают резервистов и военнообязанных.

Резервист – военнослужащий (военнослужащая), уже не находящийся на действительной военной службе, но который может быть снова призван на временную военную службу.

Военнообязанный – лицо, находящиеся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

На сборы должны будут явиться военнослужащие первой очереди резерва:

те, кого призвали в ВСУ с первой по шестую очереди мобилизации

участвовавшие в АТО

те, кто прошел срочную службу с 2014 года

В соответствии со Ст. 29 п. 9 Закона Украины О Военной обязанности и военной службе, военнообязанные, которым пришла повестка районного (городского) военного комиссариата на прибытие для призыва на сборы, обязаны прибыть в пункт и в срок, указанные в повестке.

Руководители предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений независимо от подчинения и формы собственности обеспечивают своевременное прибытие военнообязанных в пункты сбора.

Уважительные причины неявки или несвоевременного прибытия:

препятствия стихийного характера

семейные обстоятельства

другие уважительные причины, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины

Сколько продлятся

Это будет целый цикл масштабных сборов.

В составе бригад – до 15 суток.

В составе учебных центров – до 20 суток.

Таким образом, все сборы должны будут быть закончены до начала новогодних праздников.

Важно! За призванными на сборы сохраняются место работы, а также занимаемая должность и средняя заработная плата на предприятии, в учреждении, организации независимо от подчинения и форм собственности.

Мобилизация

Мобилизация будет проводиться только в случае открытой агрессии.

Тогда в ВСУ будут призываться не только лица, которые находятся на сборах, но и все резервисты и военнообязанные, которые приписаны к комплектованию Вооруженных Сил Украины.

Не верьте информации в соцсетях. Как Кремль использует военное положение в Украине. Сейчас в областях Украины, где введено военное положение, создают территориальную оборону и неприкосновенные запасы. Предусматривается проведение массовых собраний с военнообязанными территориальной обороны продолжительностью до 10 суток. Будет проведено боевое слаживание бригад и батальонов территориальной обороны, с целью подготовки к защите своих областей.

Как сообщалось, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. За это решение проголосовали 276 народных депутатов. Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года. 28 ноября Порошенко подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения в Украине».