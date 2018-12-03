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Финансирование на реабилитацию детей с инвалидностью увеличили в разы

Финансирование на реабилитацию детей с инвалидностью увеличили в разы
15:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В бюджете 2019 года в 30 раз больше заложено финансирования на реабилитацию детей с инвалидностью.

На реабилитацию детей с инвалидностью в государственном бюджете на 2019 год заложено финансирование в 30 раз больше, чем в текущем году. Об этом сообщил уполномоченный Президента по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич на пресс-конференции. 

"В течение года сделаны конкретные положительные вещи. Например, могу сказать, что постановлением Кабинета министров увеличена предельная стоимость реабилитационных мероприятий для детей с инвалидностью. Если она была до 2018 года 9 тыс. грн, сейчас дифференциованно: и 9, и 16, и 25 (тысяч гривен — ред.). В государственном бюджете на следующий год заложены в 30 раз больше на реабилитацию детей с инвалидностью, чем в этом году. Это позитив", — подчеркнул Сушкевич.

По его словам, на средства реабилитации в этом году государство выделило полтора миллиарда гривен, но уровень администрирования этих средств пока что проблемный.

"Хотел бы поблагодарить первую леди Украины за то, что была поддержка инклюзии. И это один из позитивов, о которых я должен сказать как о достижении в том, что касается решения проблем людей с инвалидностью", — отметил Сушкевич, добавив, что по сравнению с 2016 годом количество детей с инвалидностью, которые учатся в школах, сейчас выросло на 5%.

Вместе с тем Сушкевич считает, что и медицинская, и пенсионная реформы "прошли мимо человека с инвалидностью".

Беспокойство он выразил и в отношении соблюдения Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью, подписанной Украиной 10 лет назад и ратифицированной в декабре 2009 года.

"Я должен сказать в десятилетие конвенции ООН, что сегодня произошла стагнация процесса выполнения положений Конвенции. Мы практически еле двигаемся по тому, что касается выполнения положений конвенции", — подчеркнул уполномоченный Президента по правам людей с инвалидностью.

Вместе с тем, исполнительный директор Национальной ассамблеи людей с инвалидностью Наталья Скрипка проинформировала, что 3 декабря в 15.00 в столичном кинотеатре "Жовтень" будет проводиться социально-правовой инвент, во время которого состоится премьерный показ фильма "Право на жизнь".

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Как известно, 3 декабря 1992 года впервые был отмечен Международный день людей с инвалидностью, цель которого - продвижение прав людей с инвалидностью во все сферы общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к проблемам людей с инвалидностью.

Тема Международного дня людей с инвалидностью, определенная ООН, - "Расширение возможностей людей с инвалидностью и обеспечение инклюзивности и равенства". Ее цель - привлечь внимание к аспектам расширения возможностей людей с инвалидностью в контексте достижения целей в области устойчивого развития, изложенных в Положении дня на период до 2030 года, а также в контексте Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.

Конвенция ООН "О правах лиц с инвалидностью" подписана Украиной 10 лет назад и ратифицирована в декабре 2009 года.

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Валерий Сушкевич, Финансирование, Реабилитация, Дети с инвалидностью, Президент по правам людей с инвалидностью, Люди с инвалиностью.
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