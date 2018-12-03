Скачать
Понедельник, 03.12.2018
Порошенко не будет продлевать военное положение
Порошенко не будет продлевать военное положение
На Житомирщине силовики пришли с обысками в соборы УПЦ МП
На Житомирщине силовики пришли с обысками в соборы УПЦ МП
УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением
УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением
Ракета &quot;Союз&quot; с новым экипажем отправилась к МКС
Ракета "Союз" с новым экипажем отправилась к МКС

Нардеп Семенченко назвал имена украинцев, задержанных в Грузии

Нардеп Семенченко назвал имена украинцев, задержанных в Грузии
17:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Нардеп Семен Семенченко назвал имена граждан Украины, накануне задержанных в Грузии.

Народный депутат Украины из фракции "Самопомочі" Семен Семенченко назвал имена граждан Украины, задержанных накануне в Грузии. Соответствующее видео Семенченко, который сейчас находится в Тбилиси, выложил в Facebook.

"Я сейчас нахожусь возле здания Нацполиции в Тбилиси. Здесь находятся задержанные граждане Украины Курагин Дмитрий, Мелия Роланд, Новиков Александр, Коростелев Юрий, Орленко Игорь, Кладько Сергей и гражданин Грузии Лука Чхетия. Эти люди задержаны обвинению в хранении оружия, часть из них являются добровольцами батальона "Донбасс". Часть из них — граждане Украины, часть — граждане Грузии", — сказал Семенченко.

По его словам, украинцы приехали в Грузию с 28-го по 30 ноября, чтобы встретиться с побратимами, с которыми воевали на востоке Украины.

Сам Семенченко, по его словам, приехал в Грузию 28 ноября "в качестве наблюдателя".

Депутат также утверждает, что задержанные жили отдельно, но 29 ноября к нему приехала жена, и они встретились с украинцами.

Кроме того, Семенченко назвал "провокацией" задержание своих побратимов. Депутат также заявил, что украинцы приехали в Грузию совсем не для провокаций, и оружие им подбросили.

Семенченко отказался прийти на допрос в ГПУ

Как сообщалось, ранее Семенченко заявлял, что гражданам Украины, которых задержали 2 декабря в столице Грузии Тбилиси, еще не объявили о подозрении.

Ранее грузинские СМИ сообщили о задержании в Тбилиси шестерых граждан Украины. В МВД Грузии заявили о начатом уголовном деле по статье о незаконной покупке и хранении огнестрельного оружия, а также боеприпасов и взрывчатых веществ.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили задержание в Тбилиси шестерых украинцев и сообщили, что им назначены адвокаты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Грузия, Нардеп, Народный депутат, Семен Семенченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко: РФ может попытаться захватить Мариуполь и Бердянск
02 15 популярных сериалов, которые закроют в 2019 году
03 В Украине изменился размер пособия на ребенка: все подробности
04 Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Названо количество растаможенных за неделю "евроблях"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ноябрь стал самым холодным в XXI веке: эта осень в Киеве побила все рекорды
Ноябрь стал самым холодным в XXI веке
В Украине стартуют масштабные сборы резервистов: что нужно знать
В Украине сборы резервистов: что нужно знать
Украинцы назвали основные проблемы страны
Украинцы назвали основные проблемы страны
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: история, приметы и запреты праздника
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: история, приметы и запреты праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь