Нардеп Семенченко назвал имена украинцев, задержанных в Грузии

Новости Украины: Нардеп Семен Семенченко назвал имена граждан Украины, накануне задержанных в Грузии.

Народный депутат Украины из фракции "Самопомочі" Семен Семенченко назвал имена граждан Украины, задержанных накануне в Грузии. Соответствующее видео Семенченко, который сейчас находится в Тбилиси, выложил в Facebook.

"Я сейчас нахожусь возле здания Нацполиции в Тбилиси. Здесь находятся задержанные граждане Украины Курагин Дмитрий, Мелия Роланд, Новиков Александр, Коростелев Юрий, Орленко Игорь, Кладько Сергей и гражданин Грузии Лука Чхетия. Эти люди задержаны обвинению в хранении оружия, часть из них являются добровольцами батальона "Донбасс". Часть из них — граждане Украины, часть — граждане Грузии", — сказал Семенченко.

По его словам, украинцы приехали в Грузию с 28-го по 30 ноября, чтобы встретиться с побратимами, с которыми воевали на востоке Украины.

Сам Семенченко, по его словам, приехал в Грузию 28 ноября "в качестве наблюдателя".

Депутат также утверждает, что задержанные жили отдельно, но 29 ноября к нему приехала жена, и они встретились с украинцами.

Кроме того, Семенченко назвал "провокацией" задержание своих побратимов. Депутат также заявил, что украинцы приехали в Грузию совсем не для провокаций, и оружие им подбросили.

Как сообщалось, ранее Семенченко заявлял, что гражданам Украины, которых задержали 2 декабря в столице Грузии Тбилиси, еще не объявили о подозрении.

Ранее грузинские СМИ сообщили о задержании в Тбилиси шестерых граждан Украины. В МВД Грузии заявили о начатом уголовном деле по статье о незаконной покупке и хранении огнестрельного оружия, а также боеприпасов и взрывчатых веществ.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили задержание в Тбилиси шестерых украинцев и сообщили, что им назначены адвокаты.