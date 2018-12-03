Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: история, приметы и запреты праздника

Новости Украины: 4 декабря отмечается один из великих церковных праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы.

В это день христиане вспоминают, как святые Иаоким и Анна привели трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский Храм. Так родители Богородицы исполнили свой обет - обещание посвятить долгожданную дочь Богу.

Праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм приходится на начало Рождественского поста. Православные отмечают этот великий праздник 4 декабря.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: история праздника

Согласно преданиям, именно 4 декабря в Иерусалимский храм впервые вошла трехлетняя Мария. Ее родители много лет молились, чтобы у них родился ребенок и дали обет о том, что если он все-таки появится на свет, посвятят его служению Богу. И вот, когда Марие исполнилось три года, ее родители - Иоаким и святая Анна, - исполняя обет посвятить своего ребенка Богу, привели ее в Иерусалимский храм, при котором она жила, по разным данным, до 12 или 15 лет - до своего обручения с праведным Иосифом. В храме она изучала писание и молилась.

Введение в храм Пресвятой Богородицы: приметы и традиции

В народе существует поверье, что природа ликует в этот день, и в полночь с 3 на 4 декабря ненадолго распускается верба. Что касается примет, то у наших предков праздник этот ассоциировали с приходом настоящей зимы. Его даже называют "Воротами зимы": говорят, что с этого момента зима окончательно вступает в свои права, оттепелей уже ждать не стоит, впереди – лишь стужи да метели.

Считалось, что:

Если в этот день щиплет мороз и светит солнце, то это добрый знак – значит, следующее лето будет теплым и урожайным.

Если в этот день сильный мороз, то следует ждать мороза до самого Рождества.

В Введенье мороз – все праздники морозны, тепло – все праздники теплы.

Если к этому времени уже установились морозы, то говорили:

Введенье пришло – зиму привело.

На Введенье – толстое леденье.

Введенские морозы рукавицы на мужика надели, стужу установили, зиму на ум наставили.

Если с Введенья ляжет глубокая зима, готовь глубокие закрома – будет богатый урожай хлебов.

А вот если на Введение случалась оттепель, тогда говорили:

Введенские морозы зимы не ставят.

Введенье ломает леденье.

До Введенья если снег выпадет, то растает.

В этот день было принято ходить друг к другу в гости. При этом хозяева следили, кто первым войдет в дом: если женщина, то грядущий год будет неудачным, и даже в семью может настигнуть беда. А вот ежели мужчина, то это к удачному году, к процветанию и счастью.

В церквях с этого дня начинается усиленная подготовка к Рождеству, поэтому в храмах можно услышать такие песни, как "Христос рождается". Как и во все праздники проводится торжественное Богослужение, на котором рассказывают о Марии.

Введение Богородицы во храм: обряды

У наших предков на Введение было принято устраивать катание на санях, особенно молодоженов. Для этого существовал целый обряд: сначала вся семья собиралась за богатым столом, а потом в середине столования молодую семью провожали к саням и усаживали их туда, а они в свою очередь отправлялись вместе в санный путь. За ними ехали родственники и приглашенные гости, а зачастую собиралась вся деревня. По возвращении молодых встречали родители мужа, а невестка в свою очередь должна была низко поклониться свекрови в знак того, что она перешла из родительского дома в дом своего мужа.

Прежде чем ложиться спать девушки произносили такие слова: "Святое Введенье, веди меня туда, где мне жить". Наши предки верили, что в ночь с 4 на 5 декабря после такого заговора должен присниться сон, который покажет девице дом будущего мужа.

Зачастую практиковался и обряд освящения воды, после чего ее давали выпить понравившемуся молодому человеку. Многие верили, что на этот праздник она приворотная – и парень обязательно влюбится в угостившую его девушку.

На стол в этот день принято подавать булочки, баранки и вареники с ягодами. Причем в один из них можно положить монетку: кому она попадется, тот проведет весь год в счастье и радости.

Что нельзя делать в этот праздник 4 декабря:

- заключать церковный брак;

- шить;

- убирать;

- стирать;

- обижаться, злиться, осуждать кого-либо;

- готовить скоромные блюда - из мяса, молочных продуктов и яиц (до 6 января продолжается Рожлественский пост);

- в народе говорят, что в этот день лучше не давать в долг.

В этот день запрещается копать землю, так как она отдыхает. В противном случае урожая не будет

В этот день зима окончательно вступает в свои права

На праздник принято ходить в гости. Если первым в дом войдет мужчина - год будет удачным, если женщина - быть беде.

Если на Введение похолодает, то зима будет лютой.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: молитва

Богородице Дево, радуйся,

Благодатная Марие, Господь с Тобою,

Благословенна Ты в женах

И благословен плод чрева Твоего,

Яко Спаса родила еси душ наших

Аминь.

Что можно есть на Введение во храм Пресвятой Богородицы

В этот великий двунадесятый праздник на трапезе разрешается рыба и вино.