Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: история, приметы и запреты праздника

В это день христиане вспоминают, как святые Иаоким и Анна привели трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский Храм. Так родители Богородицы исполнили свой обет - обещание посвятить долгожданную дочь Богу.
Праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм приходится на начало Рождественского поста. Православные отмечают этот великий праздник 4 декабря.
Введение во храм Пресвятой Богородицы: история праздника
Согласно преданиям, именно 4 декабря в Иерусалимский храм впервые вошла трехлетняя Мария. Ее родители много лет молились, чтобы у них родился ребенок и дали обет о том, что если он все-таки появится на свет, посвятят его служению Богу. И вот, когда Марие исполнилось три года, ее родители - Иоаким и святая Анна, - исполняя обет посвятить своего ребенка Богу, привели ее в Иерусалимский храм, при котором она жила, по разным данным, до 12 или 15 лет - до своего обручения с праведным Иосифом. В храме она изучала писание и молилась.
Введение в храм Пресвятой Богородицы: приметы и традиции
В народе существует поверье, что природа ликует в этот день, и в полночь с 3 на 4 декабря ненадолго распускается верба. Что касается примет, то у наших предков праздник этот ассоциировали с приходом настоящей зимы. Его даже называют "Воротами зимы": говорят, что с этого момента зима окончательно вступает в свои права, оттепелей уже ждать не стоит, впереди – лишь стужи да метели.
Считалось, что:
Если в этот день щиплет мороз и светит солнце, то это добрый знак – значит, следующее лето будет теплым и урожайным.
Если в этот день сильный мороз, то следует ждать мороза до самого Рождества.
В Введенье мороз – все праздники морозны, тепло – все праздники теплы.
Если к этому времени уже установились морозы, то говорили:
Введенье пришло – зиму привело.
На Введенье – толстое леденье.
Введенские морозы рукавицы на мужика надели, стужу установили, зиму на ум наставили.
Если с Введенья ляжет глубокая зима, готовь глубокие закрома – будет богатый урожай хлебов.
А вот если на Введение случалась оттепель, тогда говорили:
Введенские морозы зимы не ставят.
Введенье ломает леденье.
До Введенья если снег выпадет, то растает.
В этот день было принято ходить друг к другу в гости. При этом хозяева следили, кто первым войдет в дом: если женщина, то грядущий год будет неудачным, и даже в семью может настигнуть беда. А вот ежели мужчина, то это к удачному году, к процветанию и счастью.
В церквях с этого дня начинается усиленная подготовка к Рождеству, поэтому в храмах можно услышать такие песни, как "Христос рождается". Как и во все праздники проводится торжественное Богослужение, на котором рассказывают о Марии.
Введение Богородицы во храм: обряды
У наших предков на Введение было принято устраивать катание на санях, особенно молодоженов. Для этого существовал целый обряд: сначала вся семья собиралась за богатым столом, а потом в середине столования молодую семью провожали к саням и усаживали их туда, а они в свою очередь отправлялись вместе в санный путь. За ними ехали родственники и приглашенные гости, а зачастую собиралась вся деревня. По возвращении молодых встречали родители мужа, а невестка в свою очередь должна была низко поклониться свекрови в знак того, что она перешла из родительского дома в дом своего мужа.
Прежде чем ложиться спать девушки произносили такие слова: "Святое Введенье, веди меня туда, где мне жить". Наши предки верили, что в ночь с 4 на 5 декабря после такого заговора должен присниться сон, который покажет девице дом будущего мужа.
Зачастую практиковался и обряд освящения воды, после чего ее давали выпить понравившемуся молодому человеку. Многие верили, что на этот праздник она приворотная – и парень обязательно влюбится в угостившую его девушку.
На стол в этот день принято подавать булочки, баранки и вареники с ягодами. Причем в один из них можно положить монетку: кому она попадется, тот проведет весь год в счастье и радости.
Что нельзя делать в этот праздник 4 декабря:
- заключать церковный брак;
- шить;
- убирать;
- стирать;
- обижаться, злиться, осуждать кого-либо;
- готовить скоромные блюда - из мяса, молочных продуктов и яиц (до 6 января продолжается Рожлественский пост);
- в народе говорят, что в этот день лучше не давать в долг.
В этот день запрещается копать землю, так как она отдыхает. В противном случае урожая не будет
В этот день зима окончательно вступает в свои права
На праздник принято ходить в гости. Если первым в дом войдет мужчина - год будет удачным, если женщина - быть беде.
Если на Введение похолодает, то зима будет лютой.
Введение во храм Пресвятой Богородицы: молитва
Богородице Дево, радуйся,
Благодатная Марие, Господь с Тобою,
Благословенна Ты в женах
И благословен плод чрева Твоего,
Яко Спаса родила еси душ наших
Аминь.
Что можно есть на Введение во храм Пресвятой Богородицы
В этот великий двунадесятый праздник на трапезе разрешается рыба и вино.