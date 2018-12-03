В Италии во время драки зарезали украинца

Новости Украины: 2 декабря в итальянском Неаполе во время драки был убит гражданин Украины.

В Италии в городе Неаполе 2 декабря был убит украинец. Как сообщает местное издание il Giornale, убийство произошло в воскресенье. Со слов соседей между умершим и еще одним мужчиной произошла ожесточенная драка. После чего нападавший нанес несколько ударов ножом украинцу и скрылся с места происшествия. Медики не смогли спасти раненого. Убитым оказался 36-летний гражданин Украины.

В МИД Украины подтвердили информацию об убийстве украинца в Италии, его личность устанавливают.

Как сообщил заместитель директора Департамента консульской службы - начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, по данному факту возбуждено уголовное дело. Генеральное консульство в Неаполе обратилось по этому делу к карабинерам (один из видов вооруженных сил Италии, выполняют полицейские функции на территории страны - ред.) г. Неаполь.

Как сообщают местные СМИ, убитым оказался Юрий Бусуйок. Он почти 10 лет жил в Италии с родителями и работал строителем.

Драка произошла в одном из ночных клубов, популярного среди иммигрантов из Восточной Европы. По предварительной информации украинец вступился за девушку. Оба мужчины были в нетрезвом состоянии. Полиция проводит расследование, опрашивает свидетелей и изучает видео с камер наблюдения.