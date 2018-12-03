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На украинской границе не пустили партию зараженных фруктов из Польши

На украинской границе не пустили партию зараженных фруктов из Польши
19:30 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Госпродпотребслужба выявила и задержала зараженную партию фруктов при проведении контроля.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии зараженных авокадо (страна происхождения - Израиль) из Польши. Как сообщила пресс-служба ведомства, груз был заражен средиземноморской плодовой мухой.

Согласно сообщению, специалисты Госпродпотребслужбы выявили и задержали зараженную партию фруктов при проведении фитосанитарного контроля в отделе таможенного оформления поста "Западный" Львовской области.

Назван один из самых полезных продуктов для печени

С целью недопущения подобных случаев ведомство направило в Польшу ноты о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Напоминаем, что средиземноморская плодовая муха – это опасный вредитель, который уничтожает от 30% до 100% плодов персика, абрикоса, сливы в странах Средиземноморья и Южной Америки. Всего он повреждает более двухсот видов растений. Среди них практически все плодовые, многие ягодные, ряд овощных. Личинки средиземноморской плодовой мухи вызывают опадение плодов. На территории Украины этот карантинный организм отсутствует.

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Украина, Польша, Авокадо, Плодовая муха, Зараженные фрукты.
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