Туман, гололед и оттепель: в Украине резко изменится погода

Новости Украины: Во вторник, 4 декабря, в западных областях ожидается небольшой дождь, в остальных регионах – переменная облачность, без осадков.

Погода 4 декабря в Украине будет преимущественно без осадков, правда на западе вероятны дожди, на севере, вероятно, выпадет дождь и мокрый снег, на Одесщине также, возможно, будет дождливо.

Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"4 декабря температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0 – +5 градусов, на Западе – до +7, а на Юге – до +8, в Крыму– +7 – +11 градусов. Холоднее будет на Востоке Украины – -2 – -5 градусов днем", – отмечает она.

По словам специалиста, атмосферный фронт сделает погоду в западных областях мокрой, значит, здесь будет дождливо.

"На Севере 4 декабря местами возможен дождь и вечером выпадет мокрый снег. Еще в Одесской области может немного покапать. А так - без существенных осадков, однако будут наблюдаться туманы. На дорогах в условиях оттепели будут стоять лужи и снежная каша", – подчеркивает Диденко.

Что касается Киева, то здесь, утверждает синоптик, во вторник, 4 декабря, будет тепло, сыро и облачно.

"Прогнозируется высокая влажность, есть вероятность периодических незначительных осадков. Температура ожидается до +2 – +3 градусов", – добавляет специалист.

Прогноз погоды на вторник, 4 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +4...+6

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +0...+2

Винница – +0...+2

Одесса – +4...+6

Николаев – +4...+6

Херсон – +4...+6

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +0...+2

Черкассы – +0...+2

Чернигов – +0...+2

Сумы- + 0... + 2

Полтава – +0...+2

Днепр – +0...+2

Запорожье – +4...+6

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – +1...+3

По информации Укргидрометцентра, дожди ожидаются лишь на западе, а температура воздуха в среднем составит +4 – +6 градусов на западе и юге, 0 – +2 – в центре и -1 – +1 – на востоке.

Кроме того, ветер в основном ожидается южный, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.

Напомним, синоптики уже дали свой прогноз на зиму 2018-2019 года. Мнения зарубежных и украинских экспертов разошлись. Отечественные синоптики обещают теплую зиму, с температурами выше климатической нормы на 2-3ºС. Европейские метеорологи, напротив, обещают ясную и малоснежную зиму. По их мнению, температура воздуха будет ниже климатической нормы.

Начало декабря, по прогнозам синоптиков, будет очень холодным на западе страны, местами столбики термометров покажут -19ºС, на остальной территории ночью до -10 ºС. Днем на термометрах мы увидим -5…0ºС. На юге Украины начало декабря будет мягким с плюсовыми температурами. В начале первого месяца зимы выпадет снег, но обильных осадков не предвидится.