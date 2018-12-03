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Захват украинских моряков: Денисова обратилась к омбудсмену РФ и директору ФСБ

Захват украинских моряков: Денисова обратилась к омбудсмену РФ и директору ФСБ
23:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Денисова обратилась к омбудсмену и директору ФСБ РФ с целью посещения военнопленных моряков.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека Российской Федерации Татьяне Москальковой и директору ФСБ РФ Александру Бортникову относительно посещения в Москве военнопленных украинских моряков.

"Обратилась к Уполномоченному по правам человека Российской Федерации Татьяны Москальковой с тем, чтобы она способствовала осуществлению моего визита к украинским военнопленным в Москве. Буду ждать ответа", – написала украинский омбудсмен на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.

Кроме того, Л.Денисова обратилась к директору ФСБ РФ А.Бортникову с целью предоставления возможности посещения украинских моряков.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября с применением оружия захватили в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море.

24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. Эти решения уже обжалованы в Верховный суд Крыма, но дата заседания пока не назначена.

К 29 ноября арестованные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

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Все по теме:

Россия, ФСБ, Людмила Денисова, Александр Бортников, агрессия РФ, Татьяна Москалькова.
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