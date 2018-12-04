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СМИ: Украинцы задержанные в Грузии не признают своей вины

СМИ: Украинцы задержанные в Грузии не признают своей вины
12:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Тбилисский городской суд сегодня, 4 декабря, должен избрать для задержанных украинцев меру пресечения.

Накануне задержанным предъявили обвинение по статье "незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатого вещества или взрывного устройства группой лиц".

Задержанные в ходе спецоперации в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия шестеро граждан Украины и один гражданин Грузии не признают своей вины. Как сообщается, вместо подписи на обвинительном заключении они написали "Слава Украине".

Накануне задержанным предъявили обвинение по статье "незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатого вещества или взрывного устройства группой лиц".

В случае, если вина обвиняемых будет доказана в суде, они могут лишиться свободы сроком от 8 до 11 лет.

СМИ Грузии сообщили о задержании граждан Украины
СМИ Грузии сообщили о задержании граждан УкраиныЧитать полностью

По данным телекомпании, задержанными являются Роланд Мелия, Олександр Новиков, Дмитрий Курагин, Юрий Коростелов, Игорь Орленко, Сергей Кладко и гражданин Грузии Лука Чхетия. Все они являются бойцами украинского подразделения "Донбасс".

Спецоперация по задержанию обвиняемых проходила в двух тбилисских гостиницах. По данным полиции, во время обыска номеров были обнаружены и изъяты пистолеты системы "Макаров" и "Беретта", автоматическое самодельное огнестрельное оружие и различные боеприпасы.

На момент задержания вместе с обвиняемыми в Тбилиси находился и депутат Верховной Рады Украины, основатель "Донбасса" Семен Семенченко, однако ему удалось избежать задержания благодаря дипломатическому паспорту.

Хотя мотив пребывания задержанных в Грузии все еще не установлен, а также не известно, зачем им нужно было оружие, представители властей связывают приезд украинских бойцов с митингом оппозиционной партии "Единое национальное движение", который состоялся в минувшее воскресенье в Тбилиси на проспекте Руставели.

В свою очередь, депутат Семенченко называет ложью и провокацией информацию о своей связи с ЕНД и основателем партии, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

"Информация о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили дал мне задание привезти в Тбилиси бойцовских парней, является ложью и целенаправленной провокацией. Тут оппозиция хочет спокойствия. И мы, украинцы хотим тут спокойствия. Мы являемся друзьями. Да, грузины воюют в Украине, однако та информация, что я должен был привезти сюда бойцов, является ложью. Да, осенью, в ноябре я встретился с Саакашвили, однако мы говорили на другую тему", — цитирует Семенченко Общественное телевидение Грузии.

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Грузия, Тбилиси, Задержанные украинцы.
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