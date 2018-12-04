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Луценко: Все страхи военного положения разгоняют наши противники

Луценко: Все страхи военного положения разгоняют наши противники
13:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Генпрокуров Украины назвал то, что остается стабильным и неизменным даже в условиях объявления военного положения.

Тот формат военного положения, который внес в парламент Президент Украины Петр Порошенко, и который был поддержан Верховной Радой, не предусматривает никаких уменьшений прав и свобод украинцев. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Ситуация, связанная с военным положением в Украине, в частности и в Одесской области. Сразу хотел бы развеять все страхи, которые разгоняют или паникеры, или наши противники, надо сразу четко сказать, что тот формат военного положения, который внес в парламент Президент и был поддержан Верховной Радой, не предусматривает никаких уменьшений прав и свобод, в первую очередь свободы слова, собраний, мнения, обеспечения права на частную собственность, жилище, движимые и недвижимые активы", - сказал Луценко.

По его словам, если РФ не пойдет на эскалацию наземной военной операции, то 30-дневной срок, на который введено военное положение, ограничится исключительно усилением боеготовности Вооруженных сил Украины без каких-либо изменений в правах и свободах украинских граждан, в том числе в Одессе и Одесской области.

"Ни о какой реквизиции автомобилей, квартир, призыве в Вооруженные силы или другие силовые структуры не говорится. О чем же идет речь? Военное положение дает возможность усилить обороноспособность страны и усилить дисциплину всех, кто должен обеспечивать законность и порядок в Украине", - отметил генпрокурор.

Военное положение: Украина обратилась к западным соседям усилить пограничный режим

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Российские спецназовцы обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24-х моряков.

26 ноября 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в десяти областях.

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Верховная Рада, Украина, Юрий Луценко, Одесса, ВР, Одесская область, Петр Порошенко, Президент Украины, Военное положение.
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