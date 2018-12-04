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Потеплеет, но не надолго: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

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Потеплеет, но не надолго: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
17:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: 5 декабря в Украине ожидается ухудшение погодных условий, в центре и на севере пройдут дожди со снегом, на дорогах туман и гололед.

В ближайшие сутки, 5 декабря, на территории Украины продолжит господствовать теплый воздух, погоду с осадками в большинстве областей будет определять атмосферный фронт, медленно перемещающийся с запада в восточном направлении, сообщает Укргидрометцентр.

В Украине, кроме восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма, - дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица; в южной части ночью, утром туман. Ветер южный с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 3° тепла до 3° мороза. В Киеве - дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.

Прогноз погоды на 5 декабря, Фото: meteo.gov.ua

  • Ужгород – ясно, ночью +1...+3, днем +1 ... +3
  • Львов – ясно, ночью -1...+1, днем +1 ... +3
  • Ивано-Франковск – дождь со снегом, ночью о...-2, днем 0... +2
  • Тернополь – ясно, ночью -1...+1, днем 0 ... +2
  • Черновцы – дождь со снегом, ночью и днем -1 ... +1
  • Хмельницкий – дождь со снегом, ночью и днем 0 ... + 2
  • Луцк – ясно ночью и днем 0...+2
  • Ровно – ясно ночью и днем 0...+2
  • Житомир –  дождь со снегом, ночью и днем 0 ... +2
  • Винница – дождь со снегом, ночью 0 ... + 2, днем +1...+3
  • Одесса – дождь, ночью 0...+2, днем +2 ... +4
  • Николаев – дождь, ночью и днем 0... +2
  • Херсон – дождь, ночью 0...+2, днем + 2 ... + 4
  • Симферополь – ясно, ночью +2 ... +4, днем +4...+6
  • Кропивницкий – дождь со снегом, ночью 0...2, днем +1 ... +3
  • Черкассы – дождь со снегом, ночью -1...+1, днем 0 ... +2
  • Чернигов – дождь со снегом, ночью -1...+1, днем 0 ... +2
  • Сумы – дождь со снегом, ночью 0...-2, днем 0 ... +2
  • Полтава –  ясно, ночью 0...-2, днем 0 ... +2
  • Днепр – ясно, ночью 0...-2, днем 0 ... +3
  • Запорожье – ясно, ночью 0...-2, днем 0 ... +2
  • Донецк – ясно, ночью 0 ... -2, днем -1...-3
  • Луганск – ясно, ночью 0 ... -2, днем -1...-3
  • Харьков – ясно, ночью -1...-3, днем 0 ... -2
  • Киев – дождь со снегом, днем и ночью +1...+3

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 декабря самая высокая температура днем была +14,7 в 2008 году, самая низкая ночью -19,3 в 1902 году.

Согласно прогнозу погоды от синоптика Натальи Диденко, украинцев ожидает мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, туман, морось, магнитные бури и штормовой ветер.

"Очень внимательно выбирайте место для парковки автомобилей и не ходите под крышами или старыми деревьями. Туманы, гололед — особая опасность для водителей! Осадки в виде дождя и мокрого снега принесет завтра атмосферный фронт. Выпадут они местами. Штормовой северо-западный ветер вероятен на Западе Украины", — написала она.

В четверг, 6 декабря, мокрый снег с дождями прогнозируют на большей части Украины. Исключение составят левобережье и северо-восток страны. Температурный режим сохранится на уровне предыдущего дня. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°, в Карпатах 5-10° мороза, в южных и восточных областях около 0°; днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

Прогноз погоды на 6 декабря, Фото: meteo.gov.ua

 В пятницу, 7 декабря, тучи с мокрым снегом и дождем сместятся на юго-восток Украины. На остальной территории страны осадков не прогнозируют. В целом по Украине температурный режим сохраниться на уровне предыдущих дней. В отдельных регионах потеплеет на 1-2 градуса.

Прогноз погоды на 7 декабря, Фото: meteo.gov.ua

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Напомним, синоптик Леонид Горбань отметил, что "температурные качели", которые ожидаются в декабре, будут продолжаться и в январе. По его словам, настоящая зима придет в Украину примерно после Рождественских праздников – через две недели после начала 2019 года.

"Так что незначительное похолодание будут меняться потеплением, настоящей зимы в декабре ждать не стоит. Снег выпадет в последних числах декабря и пролежит до первых дней января 2019 года. Затем он начнет таять, поскольку в первой половине января также ожидаются температурные скачки от морозов до потепления. Нормальная зима в Украине, по моим расчетам, придется не раньше 16 января", – отметил синоптик.

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Погода, Снег, Дождь, Туман, Гололед, Прогноз погоды.
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