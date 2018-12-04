Полозов сообщает о возможных угрозах срыва стратегии защиты украинских моряков

Новости Украины: Николай Полозов сообщает, что которые адвокаты самостоятельно выходят на связь с родственниками, пытаются какие-то сепаратные соглашения заключать.

Несколько десятков адвокатов готовы защищать украинских военнопленных моряков в российском суде, однако существуют угрозы срыва общей стратегии защиты. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в эфире телеканала "Прямой".

"Мною был подготовлен список тех адвокатов, которые участвуют в этом деле. Всего собралось несколько десятков адвокатов... Я кратко представил кандидатуры адвокатов родственникам. Далее следственная группа должна осуществить некоторые проверочные действия в отношении этих адвокатов, чтобы они не имели отношения к органам ФСБ. И после того, как будет сформирован окончательный список, адвокаты подпишут соглашение с родственниками. Но уже сейчас мы видим неконтролируемую активность, когда некоторые адвокаты самостоятельно выходят на связь с родственниками, пытаются какие-то сепаратные соглашения заключать, которые, возможно, не будут укладываться в общую стратегию. И фактически это такая мина замедленного действия, которая может под собой похоронить всю совместную стратегию в этом деле", - заявил Полозов.

По словам адвоката, также существует угроза "взрыва" судебного дела изнутри. "Если сложится ситуация, при которой изнутри это дело начнут взрывать, кого-то склонять к одним показаниям, кому-то обещать, что их сын или муж выйдет за счет других, то это приведет к тому, что все будут сидеть", - подчеркнул Полозов.

Он также заверил, что у каждого украинского военнопленного будет отдельный адвокат, что позволит минимизировать формальные основания для следствия для отвода адвоката.

Как сообщалось, 25 ноября ВМС России совершили таран и открыли огонь на поражение по украинским катерам "Бердянск", "Никополь" и украинскому буксиру "Яны Капу", который совершал плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполя. Во время агрессивных действий в Керченском проливе трое украинских военнослужащих получили ранения, 24 были захвачены в плен. Так называемый "суд" аннексированного Крыма обвинил украинских военнопленных моряков якобы в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, предусматривающей наказание в виде лишения свободы до шести лет). Всех пленных доставили из Крыма в московское СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".