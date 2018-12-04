Заболеваемость корью в Украине продолжает расти

Новости Украины: Количество заболевших корью в Украине выросло на 11%.

Показатели заболеваемости корью в Украине продолжают расти: по сравнению с последними данными — более 11%. Об этом сообщили в Минздраве.

"За 48-ю неделю корью заболели 2 384 человека — 741 взрослый и 1 603 ребенка (на 11,5% больше, чем на прошлой неделе). С начала 2018 года в Украине корью заболели 44 386 человек (16 593 взрослых и 27 793 ребенка). Самые высокие показатели во Львовской (всего 9 533 человека: 2 697 взрослых и 6 836 детей), Ивано-Франковской (4 571 человек: 1 225 взрослых и 3 346 детей) и Закарпатской (4 147 человек: 846 взрослых и 3 301 ребенок)", - проинформировали в Минздраве.

Там отметили, что чаще болеют дети 5-9 лет, которые не получили вторую дозу КПК вовремя, из-за чего у них не сформировался иммунитет к болезни.

"По состоянию на 1 ноября количество детей, которые своевременно получили первую дозу КПК, составляет 76,1%, две дозы КПК — 77,5%", - отметили в Минздраве, подчеркнув, для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы уровень вакцинации достигал 95-98%.