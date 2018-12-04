Скачать
Вторник, 04.12.2018
Геращенко: РФ и ее &quot;марионетки&quot; сорвали и это предложение освобождения украинцев
Геращенко: РФ и ее "марионетки" сорвали и это предложение освобождения украинцев
Сигареты и алкоголь в Украине продолжают дорожать
Сигареты и алкоголь в Украине продолжают дорожать
Официально. Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве
Официально. Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве
Что подарить детям на День Святого Николая 2018: лучшие идеи для заботливых родителей
Что подарить детям на День Святого Николая 2018: лучшие идеи

Заболеваемость корью в Украине продолжает расти

Заболеваемость корью в Украине продолжает расти
19:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Количество заболевших корью в Украине выросло на 11%.

Показатели заболеваемости корью в Украине продолжают расти: по сравнению с последними данными — более 11%. Об этом сообщили в Минздраве.

"За 48-ю неделю корью заболели 2 384 человека — 741 взрослый и 1 603 ребенка (на 11,5% больше, чем на прошлой неделе). С начала 2018 года в Украине корью заболели 44 386 человек (16 593 взрослых и 27 793 ребенка). Самые высокие показатели во Львовской (всего 9 533 человека: 2 697 взрослых и 6 836 детей), Ивано-Франковской (4 571 человек: 1 225 взрослых и 3 346 детей) и Закарпатской (4 147 человек: 846 взрослых и 3 301 ребенок)", - проинформировали в Минздраве.

Доступные лекарства в Украине: где можна будет получить бесплатные препараты в 2019 году

Там отметили, что чаще болеют дети 5-9 лет, которые не получили вторую дозу КПК вовремя, из-за чего у них не сформировался иммунитет к болезни.

"По состоянию на 1 ноября количество детей, которые своевременно получили первую дозу КПК, составляет 76,1%, две дозы КПК — 77,5%", - отметили в Минздраве, подчеркнув, для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы уровень вакцинации достигал 95-98%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минздрав, Корь, Министерство здравоохранения, заболеваемость.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: черно-красные ногтики порадуют вас своей изысканностью
02 Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать в этот день
03 Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 Насчитали субсидию: как платить обязательный платеж
05 Туман, гололед и оттепель: в Украине резко изменится погода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Иране грозят заблокировать экспорт нефти из Персидского залива
В Иране грозят заблокировать экспорт нефти из Персидского залива
Как растаможить авто на еврономерах: ответы на самые распространенные вопросы
Как растаможить авто на еврономерах
Аваков: Одесса - криминальная столица
Аваков: Одесса - криминальная столица
Стало известно, кому досталась роль известной украинской поэтессы в фильме о Лесе Украинке
Стало известно, кому досталась роль известной украинской поэтессы в фильме о Лесе Украинке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь