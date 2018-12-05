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МОН: Большинство ВУЗ-ов получат доступ к научным базам SCOPUS и Web of Science

МОН: Большинство ВУЗ-ов получат доступ к научным базам SCOPUS и Web of Science
06:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины: Почти все научные учреждения и вузы получат доступ к SCOPUS и Web of Science

В следующем году большинство вузов и научных учреждений получат доступ к научным базам SCOPUS и Web of Science для увеличения публикаций. На обеспечение такого доступа правительство заложило 45 млн грн.

Об этом заявил генеральный директор директорату науки МОН Дмитрий Чеберкус, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Данные об увеличении как пользовательской, так и публикационной активности позволили нам основательно мотивировать необходимость заложить в бюджет 2019 года средства, чтобы обеспечить подписку доступа к этим базам для всех украинских ученых. Т.е. не только для вузов и научных учреждений МОН, но и для других учреждений - находящихся в подчинении НАН, отраслевых академий, Минздрава, МВД, Минобороны и т.п. И нам удалось запланировать на это на следующий год около 45 млн гривень", - сообщил Чеберкус.

Он добавил, что ранее статистика свидетельствовала об увеличении количества поисковых запросов из Украины после обеспечения МОН проплаченного доступа. Так, наши ученые стали в пять раз чаще пользоваться Scopus и Web of Science. А за последние 3 года количество публикаций украинских исследователей в международных научных базах данных Scopus и Web of Science стабильно растет.

"За последние годы происходит ежегодный рост количества публикаций наших учреждений в Web of Science и Scopus где-то на 14-15%. Понятно, что положительное влияние на рост публикационной активности имел, в частности, предоставленный МОН в 2017 году доступ к Scopus и Web of Science. По итогам конкурса подписка за государственные средства была обеспечена для более 100 вузов и научных учреждений, которые находятся в подчинении МОН. В этом году мы не только оставили подключение к базам, но и смогли увеличить количество учреждений, которые его получили", - сказал Чеберкус.

Так, по данным МОН, украинскими учеными из этих учреждений в 2015 году в Scopus было размещено 5737 публикаций, 2016-м - 6075 и 2017-м - 7090. В Web of Science также заметен рост: 2015 год - 5093 публикации, 2016-й - 5848, а 2017-й - 6712. Самыми продуктивными отраслями стали инженерия, физика, материаловедение.

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ВУЗы, МОН, Научные учреждения, SCOPUS, Web of Science.
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