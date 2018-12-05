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Неплательщиков алиментов будут трудоустраивать

Неплательщиков алиментов будут трудоустраивать
07:35 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: У более 100 тысяч должников по алиментам нет постоянной работы или имущества.

Государственная служба занятости совместно с Министерством юстиции будет трудоустраивать должников по алиментам для взыскания долгов. Об этом сообщает Госслужба занятости в Facebook.

"Состоялась встреча замминистра юстиции Светланы Глущенко с зампредседателя Государственной службы занятости Романом Криганом по налаживанию тесного сотрудничества в сфере трудоустройства лиц-должников по выплате алиментов", - говорится в сообщении.

В органах Государственной исполнительной уже открыто более 100 тысяч исполнительных производств по алиментам, выплата которых не осуществляется из-за отсутствия у должника постоянной работы или имущества. Для решения этой проблемы Министерство юстиции Украины и Государственная служба занятости планируют подписать Меморандум о сотрудничестве с целью трудоустройства лиц, имеющих долги по выплате алиментов.

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Трудоустройство, Алименты, Минюст, Служба занятости.
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