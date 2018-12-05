Новогодняя магия: обряды и ритуалы перед наступлением Нового года 2019

Новости Украины: Несколько предновогодних недель - идеальное время для обрядов и ритуалов, помогающих достойно проводить уходящие 12 месяцев и подготовиться к наступающим.

И не просто подготовиться, а создать особую атмосферу, чтобы Новый год принес нашим домам, нашим семьям все самое лучшее.

Магия накануне нового года 2019

А лучшее - это что? Здоровье всех членов семьи, крыша над головой, еда на столе каждый день... Эти ценности вечны и равно драгоценны как в далекой старине, откуда пришел к нам обычай готовиться к Новому году и встречать его, так и в столь же далеком грядущем: пока есть человечество, будут храниться и традиции, и те самые вечные ценности.

Между тем человечество существует, пока цела Земля и пока каждое утро на небе восходит Солнце. Для нас, современных людей, эти истинные чудеса будничны, подобно полетам на авиалайнере, Интернету, мобильной связи — тогда как наши предки никогда не испытывали железобетонной уверенности в том, что солнечный диск вернется на небосвод после очередной ночи, особенно долгой зимней...

Потому и подпитывали космос и его дитя — Солнце — как обрядами, так и своими надеждами на новый восход, на новую весну... Последуем же этому правилу и мы. Поскольку с миром следует говорить не только на языке науки, точного знания, разума, но и на языке магии, веры, духа. Ведь окружающий мир знает этот язык дольше, а потому и понимает лучше, чем лязгающую речь механизмов.

Традиции и ритуалы 7 декабря 2018 года

7 декабря — последнее новолуние перед зимним солнцестоянием. Этот день нужно посвятить духовному очищению.

Крайне важно (до 7 декабря включительно) вернуть финансовые долги, чтобы в наступающем году не возникло необходимости занимать деньги. Также хорошо посетить храм, чтобы помянуть усопших предков, либо вспомнить их всех перед домашним алтарем. Попросите у них прощения за вольно и невольно причиненные обиды в прошлом, а также помощи в делах для всех живущих потомков.

Еще один важный обряд этого дня: с наступлением темноты зажгите свечу желтого цвета, встаньте с ней лицом на восток и трижды по часовой стрелке нарисуйте ее пламенем круг, призывая новое Солнце и благополучие для семьи, для всех домочадцев.

Традиции и ритуалы 18 декабря 2018 года

18 декабря - канун дня Николы Зимнего. Следует еще раз сделать уборку в доме, избавиться от мусора, ненужных предметов и одежды (особенно от тех, с которыми связаны неприятные воспоминания), перестирать все, что еще не успели, и вечером самим непременно принять ванну или душ.

Важный обряд этого дня - написать на листе бумаги по пунктам все неприятности, которые произошли с вами в течение года: обиды, конфликты, претензии, которые есть у вас к близким. А также нужно упомянуть и те, что предъявлялись вам. Перечитайте получившийся список, а затем сожгите его (соблюдая меры предосторожности, конечно, лучше всего на сковороде или в кастрюле). Пепел смойте в канализацию, пообещав себе, что все плохое, все обиды и огорчения, так же утекут из вашей жизни в новом году.

Традиции и ритуалы 19 декабря 2018 года

19 декабря - день Николы Зимнего, канун солнцестояния, самого короткого дня в году, за которым последует поворот Солнца на лето. Энергетически это всегда очень насыщенный день, имеющий глубинную символику.

Николай-угодник, покровитель добрых дел, напоминает нам о необходимости следовать дорогами света, творить добро и, конечно же, поощряет тех, кто в этом усердствует. Так что постарайтесь сегодня активнее, чем обычно, проявлять душевную щедрость, помогать слабым. Кроме того, это день чистоты души и тела.

Традиции и ритуалы 20 декабря 2018 года

20 декабря - планета любви и благоденствия Венера проходит королевский градус Скорпиона, в связи с чем будут успешными любые обряды, привлекающие в жизнь красоту, здоровье, личный и финансовый успех.

Также в этот день можно провести ритуал на защиту домашнего очага от недоброжелателей и соперниц. Для обряда возьмите три столовые ложки соли, прогрейте ее на сковороде, чтобы стала горячей, и прямо со сковороды, зачерпывая той же ложкой, насыпьте каленую соль вдоль порога входной двери (с внутренней стороны). Приговаривайте при этом, что лишь добрый человек сможет эту соляную черту переступить.

Когда вся соль окажется высыпанной вдоль порога, возьмите веник и заметите ее под порог, чтобы никаких следов на полу не осталось. Об этом ритуале никому не рассказывайте.

Традиции и ритуалы 22 декабря 2018 года

22 декабря (в 00:22) - момент солнцестояния.

В это время, если кто-то не спит или уже проснулся, будет правильно поздравить Солнце с поворотом на лето. Разумеется, весь день подходит для этой цели.

Планеты Солнечной системы расположатся совершенно замечательным образом. Планета закона и справедливости Сатурн окажется в королевском градусе Козерога, а значит, в наступающем году всем воздастся по делам их.

Так что сегодня идеальный день, чтобы попросить прощения у тех, кого вы вольно или невольно обидели, и постараться самим искренне простить людей, которые причинили вам боль (неважно, обратятся они к вам с такой просьбой или нет).

А еще день идеален для того, чтобы украсить дом новогодней елочкой. Украшать елку следует не только космическими символами (звездами, дедом-морозом и снегурочкой), но и предметами, которые привлекают здоровье, благополучие, процветание: яблоками, орехами, специальными елочными пряниками. Опять же, 22 декабря желательно преподнести эти предметы всем, кто вам дорог.

Сегодня полезно воздержаться от мяса и молочной пищи. Хорошо посетить службу в храме или вознести благодарственную молитву Создателю перед домашним алтарем.

Традиции и ритуалы 31 декабря 2018 года

31 декабря — священный день соблюдения и неукоснительного исполнения всех традиций и ритуалов, которыми в вашей семье принято сопровождать проводы старого и встречу нового года.

Непременно надевайте к празднику самые любимые свои украшения (ведь с тех пор, как вы их полюбили, они обрели статус талисманов). Постарайтесь, чтобы на новогоднем столе оказались любимые блюда каждого из членов семьи. Но всего важнее — будьте в момент наступления Нового года рядом с родными и близкими. Счастья и мира вашему дому!