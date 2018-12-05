Историческое событие: названа дата объединительного собора украинских церквей

15 декабря состоится объединительный архиерейский собор, во время которого представители украинских православных церквей должны принять решение об объединении церкви и избрать ее предстоятеля. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня, 5 декабря, на Форуме местного самоуправления в Киеве в среду.
По словам президента, собор состоится в Софийском соборе и на нем будет избран предстоятель Украинской православной церкви и утвержден устав новой церкви.
"Собор состоится 15 декабря 2018 года в Киеве в соборе св.Софии, которая на протяжении веков была центром украинской религиозной жизни ", - заявил П.Порошенко.
"Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей сообщил мне, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии", - заявил глава государства.
Напомним, 29 ноября Синод Вселенского патриархата одобрил проект устава новой церкви.
19 ноября, Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что объединительный Собор состоится в декабре. Точную дату он пообещал утвердить на заседании 27-29 ноября. После этого президент Петр Порошенко и спикер Верховной Рады Андрей Парубий анонсировали, что на заседании Синода также утвердят Томос о предоставлении автокефалии украинской церкви.
11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украины, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украине является Константинополь. Также Синод признал недействительной анафему главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
Томос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви станет частью Устава независимой церкви.