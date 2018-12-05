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Историческое событие: названа дата объединительного собора украинских церквей

Историческое событие: названа дата объединительного собора украинских церквей
10:18 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Объединительный собор поместной Украинской церкви состоится 15 декабря, во время которого выберут ее предстоятеля.

15 декабря состоится объединительный архиерейский собор, во время которого представители украинских православных церквей должны принять решение об объединении церкви и избрать ее предстоятеля. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня, 5 декабря, на Форуме местного самоуправления в Киеве в среду.

По словам президента, собор состоится в Софийском соборе и на нем будет избран предстоятель Украинской православной церкви и утвержден устав новой церкви.

"Собор состоится 15 декабря 2018 года в Киеве в соборе св.Софии, которая на протяжении веков была центром украинской религиозной жизни ", - заявил П.Порошенко.

"Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей сообщил мне, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии", - заявил глава государства.

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Напомним, 29 ноября Синод Вселенского патриархата одобрил проект устава новой церкви.

19 ноября, Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что объединительный Собор состоится в декабре. Точную дату он пообещал утвердить на заседании 27-29 ноября. После этого президент Петр Порошенко и спикер Верховной Рады Андрей Парубий анонсировали, что на заседании Синода также утвердят Томос о предоставлении автокефалии украинской церкви.

11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украины, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украине является Константинополь. Также Синод признал недействительной анафему главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Томос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви станет частью Устава независимой церкви.

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Церковь, УПЦ Киевского Патриархата, Украинская церковь, УАПЦ, Объединительный Собор.
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