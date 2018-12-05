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В Украине успешно испытали противокорабельную ракету

В Украине успешно испытали противокорабельную ракету
13:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rnbo.gov.ua

Новости Украины: 5 декабря успешно прошли испытания противокорабельного комплекса "Нептун" и модернизированного ЗРК С-125

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщает об успешном завершении испытаний нового берегового противокорабельного комплекса "Нептун" с крылатой ракетой (КР) дальностью до 300 км.

"Мы продолжаем испытания наших модернизированных систем ПВО, мы продолжаем испытания противокорабельных ракет, которые буквально пол часа тому назад завершились на юге Украины", - сказал С.Полторак на брифинге для СМИ в среду в Киеве.

Позже, отвечая на уточняющий вопрос, министр напомнил, что процесс модернизации ракетного вооружения, о котором украинцев информировали на протяжении последнего года, привел к тому, что боевые возможности частей ПВО возросли.

"Испытания, которые были сегодня на юге в районе Одессы: мы испытывали нашу ракету противокорабельную - "Нептун". Характеристики и задачи, которые мы ставили на этом этапе (испытаний – ред.), они подтверждены, и даже есть возможности их увеличить. ТТХ этой ракеты", - сказал С.Полторак.

Он также проинформировал об успешном этапе испытаний модернизированного ЗРК С-125, который после обновления получил возможность поражать кроме воздушных целей также надводные.

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"Мы модернизировали 125-й комплекс, который (теперь - ред.) может уничтожать как воздушные цели, так и надводные. После модернизации их испытали и они показали очень хороший результат: я уже имею видео, замминистра находится на месте", - рассказал С.Полторак.

Министр заверил, что работа над модернизацией вооружения будет продолжена.

Как сообщалось, разработку перспективного противокорабельного вооружения, в частности, нового берегового противокорабельного комплекса "Нептун" с крылатой ракетой (КР) дальностью до 300 км, ведет ГККБ "Луч" (Киев).

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Все по теме:

ВСУ, ЗРК, Нептун, Степан Полторак, Противокорабельный комплекс, ЗРК С-125.
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