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Новый год 2019: что нужно сделать до 31 декабря
Новый год 2019: что нужно сделать до 31 декабря

Новый год 2019: что нужно сделать до 31 декабря

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Новый год 2019: что нужно сделать до 31 декабря
14:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Перед Новым годом избавьтесь от ненужных вещей и обид.

До Нового года 2019 осталось меньше месяца, а это значит, что необходимо поторопиться, чтобы закончить все важные дела в этом году и перейти в новый без тяжести невыполненной работы. Что нужно сделать до Нового года 2019, чтобы он начался хорошо и легко. Вашему вниманию семь важных пунктов, на выполнение которых у вас есть всего несколько недель.

1. Отдайте долги

Чтобы ваш 2019 год начался и прошел без финансовых проблем, важно раздать долги всем, у кого вы одалживали деньги до 31 декабря. Так, как долги имеют плохую особенность – они умеют накапливаться по принципу снежного кома, заставляя вас нервничать и постоянно думать о том, что вы кому-то что-то должны.

2. Очистите пространство

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О том, что необходимо чистить пространство от ненужных веще и различного хлама говорят много, но в канун Нового года это становиться еще более актуальным. Если, конечно, вы хотите войти в новый год налегке и предоставить новое место для позитивной энергии в вашем доме и новых полезных вещей.

Поэтому, важно убрать вещи, которые вы не надевали в течение сезона или последнего года – скорее всего, вы не будете их носить и далее. Игрушки, книжки, мебель и обувь – все, что вам мешает и то, чем вы не пользуете необходимо отдать, продать, выкинуть.

Не позволяйте своему пространству обрастать старыми вещами.

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3. Простите и отпустите обиды

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Обида – это как яд для того, кто обижен. Не стоит брать с собой в новый год эту тяжелую ношу, лучше простите и отпустите то обидное, что вам сказали или сделали. Каждый человек может совершить ошибку, но тратить на это свою энергию и силы точно не стоит.

Начните год с чистым сердцем и хорошими помыслами.

4. Подведите итоги года

За год вы успели многое сделать. В этом вы сможете убедиться, если подведете итоги уходящего года. Вспоминайте все хорошее, ваши достижения и успехи, приятные моменты и впечатления. Не забывайте и про печальную сторону, ведь в жизни не все идет гладко. Но зная, что вы где-то оступились важно сделать выводы и двигаться дальше.

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5. Составьте план на следующий год

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Итоги уходящего года написали, а теперь можете приступать к планам на будущий 2019 год. Напишите все, что хотите сделать, увидеть, услышать. Не ограничивайтесь себя ни в чем – пишите все свои желания масштабные и не очень. В Новый год желания имеют прекрасную способность сбываться.

6. Сделайте доброе дело

Стать волшебником для кого-то очень просто. Помогите бездомным животным, людям, у которых нет возможностей, детям, которые остались без родителей, пожилым людям, которые остались одни. И Новый год – лучшее время, чтобы сделать что-то хорошее.

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7. Купите новогодние подарки

Наверняка у вас есть друзья, родственники или знакомые, которых вы поздравляете с Новым годом. И чтобы в канун праздников не бегать сломя голову по магазинам, важно позаботиться о презентах уже сейчас. Составьте список подарков и идите "на охоту". А если времени ходить по магазинам нет и сейчас – воспользуйтесь интернетом.

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Праздник, Новогодняя ночь, 31 декабря, Что нужно сделать, Новый год 2019.
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