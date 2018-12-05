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Программа реабилитации участников АТО утверждена

Программа реабилитации участников АТО утверждена
14:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: 112.ua

Новости Украины: В Кабмине утвердили программу реабилитации участников АТО на период до 2022 года.

Кабинет министров Украины утвердил государственную целевую программу по физической, медицинской, психологической, социальной и профессиональной адаптации участников антитеррористической операции на период до 2022 года. Соответствующее постановление принято без обсуждения во время заседания правительства.

Нескольким участникам АТО из Киева компенсируют затраты на лечение

В частности, принята государственная целевая программа по физической, медицинской, психологической,  социальной и профессиональной адаптации участников антитеррористической операции и лиц, которые принимали участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления на период до 2022 года.

Как сообщалось, 29 ноября в Украине зарегистрировали Министерство по делам ветеранов.

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Украина, Кабинет Министров, Кабмин, АТО, Участники АТО, Программа реабилитации.
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