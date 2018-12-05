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В Украину возвращаются морозы: в каких регионах похолодает

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В Украину возвращаются морозы: в каких регионах похолодает
14:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украине в ближайшие сутки немного похолодает, местами пройдет мокрый снег.

В Украину в ближайшие сутки 6 декабря c северо-запада Европы переместится порция более прохладного воздуха, поэтому температура немножко снизится, в основном ночью, сообщает Укргидрометцентр.

Погоду западной части страны будет определять поле повышенного давления, остальной территории – атмосферный фронт.

В восточных регионах, а ночью и в северных и центральных областях прогнозируется небольшой мокрый снег, на востоке – с дождем, на остальной территории – без существенных осадков. Ночью и утром в центральных, южных и восточных областях местами туман, слабый гололед. На дорогах страны местами гололедица. Ветер северо-западный (в восточных областях – восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве 6 декабря ночью местами небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный , 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°. По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 6 декабря самая высокая температура днем была 13,4° в 1986 году, самая низкая ночью -20,2° в 1959 году.

Погода в понедельник, 6 декабря, в городах Украины:

  • в Киеве - пасмурно, ночью -1...-3°, днем -1...+1°;
  • в Виннице - без осадков, ночью 0...-2°, днем -1...+1°;
  • в Луганске - мокрый снег с дождем, ночью -1...0°, днем 0...+2°;
  • в Луцке - пасмурно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°;
  • во Львове - ясно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°;
  • в Днепре - пасмурно, ночью -1...1°, днем 0...+2°;
  • в Донецке - осадки, ночью 0...+2°, днем 0...+2°;
  • в Житомире -пасмурно, ночью -1...-3°, днем -1...+1°;
  • в Запорожье - пасмурно, ночью 0...+2°, днем 0...+2°;
  • в Ивано-Франковске - ясно, ночью -2...-4°, днем -1...+1°;
  • в Кропивницком - пасмурно, ночью -1...1°, днем 0...+2°;
  • в Николаеве - пасмурно, ночью -1...1°, днем 0...+2°;
  • в Одессе - пасмурно, ночью -1...1°, днем 0...+2°;
  • в Полтаве - пасмурно, ночью 0...-2°, днем 0...+2°;
  • в Ровно - ясно, ночью -1...-3°, днем -1...+1°;
  • в Симферополе - пасмурно, ночью -1...1°, днем 0...+2°;
  • в Сумах - пасмурно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°;
  • в Тернополе - пасмурно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°;
  • в Ужгороде - ясно, ночью -2...-4°, днем +2...+4°;
  • в Харькове - мокрый снег с дождем, ночью 0...+2°, днем 0...+2°;
  • в Херсоне - пасмурно, ночью -1...+1°, днем 0...+2°;
  • в Хмельницком - ясно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°;
  • в Черкассах - без осадков, ночью 0...-2°, днем 0...+2°;
  • в Чернигове - пасмурно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°;
  • в Черновцах - пасмурно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°;

5 декабря атмосферный фронт, царящий во всей Европе, постепенно будет двигаться в восточном направлении - в сторону Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В зоне фронта будут идти мокрый снег и дождь.  Осадки будут формировать налипание мокрого снега, гололед. Ближайшей ночью только Запад окажется без осадков, на остальной территории Украины еще будет снежно и дождливо", - сказано в сообщении.

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А уже в четверг, 6 декабря, осадки прекратятся, температура воздуха понизится. В восточных областях еще будет наблюдаться мокрый снег и дождь. Ночью в Украине ожидается 0...-5 градусов, днем: -3...+1 градус. В восточных областях ночью и днем около нуля, в южных регионах - до +5 градусов.

В Украине 7 декабря в западных областях ожидается небольшой мокрый снег с дождём, местами гололёд, в восточных областях местами слабый снег; на остальной территории страны без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9°, на крайнем западе 1-6° мороза; днём 0-5° мороза, в западных и южных областях от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве 7 декабря без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный , 5-10 м/с.Температура ночью 6-8°, днем 1-3° мороза.

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Погода, Снег, Морозы, Прогноз погоды, Погода 6 декабря.
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