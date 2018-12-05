В Украине ввели новый вид социальной помощи

Новости Украины: Лицам, ухаживающим за тяжело больными детьми, будут выплачивать социальную помощь.

Лицам, которые ухаживают за детьми с тяжелыми заболеваниями, но при этом не имеющими группы инвалидности, с 1 января 2019 года будет выплачиватся социальная помощь. Об этом на заседании правительства в среду сказал министр социальной политики Андрей Рева.

"С 1 января 2019 года вводится новый вид социальной помощи для лиц, которые ухаживают за детьми, больными тяжелыми заболеваниями, но которым еще не установлена инвалидность", - заявил Рева.

По его словам, вышеуказанный закон был принят по инициативе народных депутатов. Также заверил, что Министерство социальной политики его полностью реализует.

"Правительством на прошлом заседании утвержден порядок предоставления такой помощи. Это ещё один важный шаг при поддержке государством семей, которым это больше всего необходимо", - подчеркнул Андрей Рева.

При этом, он отметил, что прожиточный минимум со следующего года для лиц, утративших трудоспособность, повысится на 9,4%, будет составлять с декабря 2019 года 1638 грн в месяц.

Также Андрей Рева уверил, что будут расти и государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.