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Почти за 20 лет Украина потеряла военного имущества на $200 – Винник

Почти за 20 лет Украина потеряла военного имущества на $200 – Винник
18:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украина за 20 лет потеряла военного имущества на $200 миллиардов.

Председатель ВСК Верховной Рады по проведению расследования сведений о фактах хищения в ВСУ Иван Винник заявил, что в период с 1995 по 2014 год Украина потеряла военного имущества на $200 миллиардов. Об этом он заявил на заседании ВСК в среду.

"В целом сумма техники, которая была продана с 1995 по 2014 год, по оценкам экспертов оценивается в 200 миллиардов долларов, что является абсолютно космической цифрой с точки зрения борьбы с коррупцией в Украине. Я считаю, что мы обязаны собранную информацию, а речь идет о более чем 10 тысячах страниц, предоставить народу Украины", - сказал Винник.

Кроме того, отметил нардеп, есть немало информации, которая сейчас засекречена, "и поэтому мы обращаемся к СБУ рассекретить эту информацию. Хочется, чтобы этот отчет был завершенным", - сказал он.

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В этом контексте Винник заметил, что работу ВСК надо продолжить еще на 6 месяцев. Он объяснил, что соответствующее постановление должны поддержать 150 народных депутатов, и тогда работа ВСК будет продлена.

Винник напомнил, что до 1991 года в Украине был третий в мире ядерный арсенал, в армии - колоссальное вооружение. В частности, Украина имела 176 межконтинентальных баллистических ракет, 44 стратегических бомбардировщика, которые могли нести ядерное оружие, тысячи БТР, БМП и танков.

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Украина, ВСК, Иван Винник, Военное имущество, Председатель ВСК Верховной Рады.
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