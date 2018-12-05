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День ВСУ: Порошенко наградил почти 200 военных

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День ВСУ: Порошенко наградил почти 200 военных
19:55 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Сегодня, 5 декабря, состоиялас церемония награждения Президентом Украины военнослужащих ВСУ.

Президент Петр Порошенко по случаю 27-й годовщины создания Вооруженных сил Украины вручил высокие государственные награды военнослужащим ВСУ, проявившим мужество и отвагу в защите независимости и территориальной целостности государства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Я горжусь тем, что имею честь в этот предпраздничный день от имени руководства государства и всего украинского народа выразить слова искренней благодарности всем военнослужащим за ваши героизм и мужество, самопожертвование и доблесть, а также выполнить почетную миссию – вручить нашим героям государственные награды", – сказал Президент.

В частности, за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени командира механизированного батальона 24 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ подполковника Романа Коренюка. Он принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей с 2014 года. В период 11-12 февраля 2015 года личный состав 4 механизированной роты под его руководством успешно занял рубеж во время операции по удержанию населенного пункта Лутугино Донецкой области. Однако в результате массированного артобстрела с определенных рубежей личный состав был выведен с целью сохранения вооружения и военной техники и боевой готовности подразделения. Во время обстрела вблизи населенного пункта Дебальцево Донецкой области подполковник Коренюк получил ранения.

В период 22-24 декабря 2016 года на позициях вблизи населенного пункта Попасная под непосредственным руководством офицера подразделения батальона совершили тактическое улучшение положения войск, продвинувшись на 1,5-3 км вглубь по фронту, не понеся никаких потерь.

В мае 2018 года военнослужащие 1 механизированного батальона под руководством Коренюка зашли в "серую зону" и взяли под контроль населенный пункт Ленинское, которое удерживают до сих пор. В августе 2018 года был взят под контроль населенный пункт Шумы Донецкой области.

Кроме того, орденом "За мужество" ІІІ степени награжден офицер отдела боевой подготовки управления подготовки оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ майор Алексей Лисиченко. В период 2014-2017 он принимал участие в АТО. Командир танковой роты 1 отдельной танковой бригады майор Лисиченко непосредственно принимал участие в обороне Донецкого аэропорта, неоднократно — в танковых боях на территории аэропорта. Выполнял задачи сопровождения колонн в аэропорт, эвакуировал личный состав и подбитую технику с поля боя.

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18 ноября 2014 года лично организовал эвакуацию и выход с поля боя экипажей и техники, поврежденной в результате попадания снаряда. В результате разрыва снаряда Алексей Лисиченко получил минно-взрывную травму. 23 ноября 2014 года при обороне Донецкого аэропорта в селе Пески Донецкой области в результате разрыва снаряда потерпел осколочных ранений.

Согласно в текстами указов Президента №№ 408/2018, 409/2018 и 411/2018 государственные награды, почетные звания и воинские звания в целом получили почти 200 человек.

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Украина, Вооруженные Силы Украины, ВСУ, Петр Порошенко, День ВСУ, День вооруженных сил Украины.
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