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Климкин: Россия пустит консулов к пленным украинским морякам

Климкин: Россия пустит консулов к пленным украинским морякам
00:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Россия обещает консулам предоставить доступ к украинским морякам.

Россия впервые подтвердила, что захваченные в Керченском проливе украинские моряки находятся в Москве, и пообещала предоставить к ним доступ консулам. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Тwitter.

"Наконец-то! Через 10 дней после захвата наших кораблей МИД РФ официально сообщило, что моряки в Москве, и пообещало предоставить к ним доступ нашим консулам. Делаем все, чтобы консулы попали к ребятам поскорее!" - написал глава МИД.

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 23 ноября осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, совершавших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Российские военные обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряков.

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"Суд" оккупированного Симферополя арестовал на два месяца всех захваченных моряков. Сейчас пленные украинцы находятся в московских СИЗО, причем трое раненых - в медчасти.

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Россия, Украинские моряки, Павел Климкин, Консулы, Доступ к пленным морякам.
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