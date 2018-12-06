Посол Украины предупредил Канаду об увеличении информационных нападений РФ

Новости Украины: Россия ведет информационную войну не только против Украины.

С большой долей вероятности Россия попытается повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Канаде. С таким предостережением выступил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко во время участия в специальном заседании Постоянного комитета парламента Канады по вопросам обороны, посвященном безопасностной ситуации в Черноморском регионе.

“Существуют большие шансы того, что в следующем избирательном году мы увидим увеличение информационных нападений РФ. Думаю, существует риск, что они попытаются вмешаться в отдельные избирательные округа в попытке повлиять на результаты голосования там”, - сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что Россия ведет информационную войну не только против Украины. “Они ведут этот бой против вас, против свободного мира. Даже на территории Канады происходили российские информационные нападения на отдельных лиц и канадскую систему в целом”, - отметил посол.

Постоянный комитет парламента Канады по вопросам обороны на этой неделе обсуждает последствия российской агрессии для безопасности Черноморского региона.

Добавим также, что следующие парламентские выборы в Канаде запланированы на октябрь 2019 года.