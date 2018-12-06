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Снег, дождь и гололед: синоптики прогнозируют ухудшение погоды

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Снег, дождь и гололед: синоптики прогнозируют ухудшение погоды
10:41 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня, 6 декабря, во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий: туман, изморозь, гололедица.

В четверг, 6 декабря, в восточных, северных и центральных областях Украины ожидается небольшой мокрый снег, температура от 5° мороза до 3° тепла. Сообщили в среду в Украинском гидрометцентре.

"В восточных областях небольшой мокрый снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Утром в Украине, кроме севера и запада, местами туман, гололед. Ветер северо -западный (в восточных областях - восточный), 5-10 м/с. Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах днем 1-5° мороза", - говорится в сообщении.

В Киеве в четверг днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем около 0°. На Киевщине также днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем около 0°.

Погода в понедельник, 6 декабря, в городах Украины:

  • в Киеве - пасмурно, ночью -1...-3°, днем -1...+1°;
  • в Виннице - без осадков, ночью 0...-2°, днем -1...+1°;
  • в Луганске - мокрый снег с дождем, ночью -1...0°, днем 0...+2°;
  • в Луцке - пасмурно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°;
  • во Львове - ясно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°;
  • в Днепре - пасмурно, ночью -1...1°, днем 0...+2°;
  • в Донецке - осадки, ночью 0...+2°, днем 0...+2°;
  • в Житомире -пасмурно, ночью -1...-3°, днем -1...+1°;
  • в Запорожье - пасмурно, ночью 0...+2°, днем 0...+2°;
  • в Ивано-Франковске - ясно, ночью -2...-4°, днем -1...+1°;
  • в Кропивницком - пасмурно, ночью -1...1°, днем 0...+2°;
  • в Николаеве - пасмурно, ночью -1...1°, днем 0...+2°;
  • в Одессе - пасмурно, ночью -1...1°, днем 0...+2°;
  • в Полтаве - пасмурно, ночью 0...-2°, днем 0...+2°;
  • в Ровно - ясно, ночью -1...-3°, днем -1...+1°;
  • в Симферополе - пасмурно, ночью -1...1°, днем 0...+2°;
  • в Сумах - пасмурно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°;
  • в Тернополе - пасмурно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°;
  • в Ужгороде - ясно, ночью -2...-4°, днем +2...+4°;
  • в Харькове - мокрый снег с дождем, ночью 0...+2°, днем 0...+2°;
  • в Херсоне - пасмурно, ночью -1...+1°, днем 0...+2°;
  • в Хмельницком - ясно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°;
  • в Черкассах - без осадков, ночью 0...-2°, днем 0...+2°;
  • в Чернигове - пасмурно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°;
  • в Черновцах - пасмурно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°;

Синоптики прогнозируют 7 декабря в западных областях небольшой мокрый снег с дождем, гололед, в восточных областях местами небольшой снег, 8 декабря ночью в западных областях, днем в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, снег с переходом в дождь, на остальной территории страны без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с 8 декабря в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, на севере Левобережья местами 10-12° мороза, на крайнем западе страны 1-6° мороза; днем 7 декабря 0-5° мороза, в западных и южных областях от 2° мороза до 3° тепла, 8 декабря в Украине (кроме восточных областей) около 0°, в южных и западных областях 1-6° тепла.

На Киевщине 7-8 декабря без существенных осадков, только днем в субботу снег с переходом в дождь. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза; днем 7 декабря 0-5° мороза, 8 декабря около 0°.

Согласно прогнозу, 9-10 декабря ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью в западных и южных областях около 0°, на остальной территории 0-5° мороза; днем 0-6° тепла. В столичном регионе небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 0-5° мороза; днем 0-5° тепла.

Синоптики уже дали свой прогноз на зиму 2018-2019 года. Мнения зарубежных и украинских экспертов разошлись. Отечественные синоптики обещают теплую зиму, с температурами выше климатической нормы на 2-3ºС. Европейские метеорологи, напротив, обещают ясную и малоснежную зиму. По их мнению, температура воздуха будет ниже климатической нормы.

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Начало декабря, по прогнозам синоптиков, будет очень холодным на западе страны, местами столбики термометров покажут -19ºС, на остальной территории ночью до -10 ºС. Днем на термометрах мы увидим -5…0ºС. На юге Украины начало декабря будет мягким с плюсовыми температурами.

В начале первого месяца зимы выпадет снег, но обильных осадков не предвидится.

Американские синоптики спрогнозировали, что вторая половина декабря будет малоснежной, но морозной, так что, снега на Новый год не ожидается. Погодная ситуация на дорогах страны будет сложной, не исключены гололедицы и налипание мокрого снега

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